Киянин зібрав колекцію таксофонів

Киянин Дмитро Басецькій зібрав у своєму гаражі колекцію старих таксофонів.

Всі апарати перебувають в робочому стані, найстаршому з них - півсотні років, передає "Сегодня".

За словами колекціонера, перший експонат він знайшов біля станції метро "Чернігівська".

У гаражі, який служить також майстерні, чоловік відновлює кожну модель.

Таксофони можна підключити до звичайної телефонної лінії будинку і дзвонити.

В глибині гаража, за полками з домашніми телефонами, сховався найстарший - вуличний, йому вже років 50. За радянських часів саме такі стояли в багатьох містах країни, були невід'ємною частиною вуличного пейзажу.

У Дмитра Басецького немає жодної таксофонної будки, тільки апарати, все отримав легально. Один з них він купив в "Укртелекомі".

"Герметично закритий, щоб якісь іскри не спричинили вибух газу", - пояснює киянин.

Свою колекцію Басецькій вважає невеликою, хоче поповнити іноземними експонатами, можливо, з Англії, або з Америки.