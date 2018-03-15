Какие машины покупают в Запорожье 

В феврале запорожцы приобрели около 200 новых автомобилей на общую сумму 5 млн долларов.
Как сообщается на местном сайте, средняя цена машины в Запорожской области составила 27 тысяч долларов.
Чаще всего запорожцы покупали Renault, а самой популярной моделью стал Volkswagen Golf.
Почти половина приобретенных авто входит в ценовую категорию 17-35 тысяч долларов.
"Еще 40% — авто стоимостью свыше 35 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве заметили автомонстра.
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