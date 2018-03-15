Какие машины покупают в Запорожье 

В феврале запорожцы приобрели около 200 новых автомобилей на общую сумму 5 млн долларов.

Как сообщается на местном сайте, средняя цена машины в Запорожской области составила 27 тысяч долларов.

Чаще всего запорожцы покупали Renault, а самой популярной моделью стал Volkswagen Golf.

Почти половина приобретенных авто входит в ценовую категорию 17-35 тысяч долларов.

"Еще 40% — авто стоимостью свыше 35 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве заметили автомонстра.