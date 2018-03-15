Які машини купують в Запоріжжі

У лютому запорожці придбали близько 200 нових автомобілів на загальну суму 5 млн доларів.

Як повідомляється на місцевому сайті, середня ціна машини в Запорізькій області склала 27 тисяч доларів.

Найчастіше запорожці купували Renault, а найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf.

Майже половина придбаних авто входить в цінову категорію 17-35 тисяч доларів.

"Ще 40% - авто вартістю понад 35 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві помітили автомонстрів.