Які машини купують в Запоріжжі

У лютому запорожці придбали близько 200 нових автомобілів на загальну суму 5 млн доларів.
Як повідомляється на місцевому сайті, середня ціна машини в Запорізькій області склала 27 тисяч доларів.
Найчастіше запорожці купували Renault, а найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf.
Майже половина придбаних авто входить в цінову категорію 17-35 тисяч доларів.
"Ще 40% - авто вартістю понад 35 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві помітили автомонстрів.
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