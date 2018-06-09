Як виглядав Харків в 60-х роках: опубліковані фото

У мережі показали фотографії Харкова, зроблені в 60-х роках минулого століття. На знімках можна побачити Центральний універмаг, Медичний інститут, площу Конституції (в минулому - площа Тевелєва), проспект Науки (в минулому - проспект Леніна) та інші місця.

Для Харкова це десятиліття було періодом підйому, пише sq.com.ua.

1 листопада 1962 років Харків став містом-мільйонником. Ще одна подія, важлива для місцевих жителів, сталося 20 січня 1967 року: з конвеєра легендарного ХТЗ зійшов мільйонний трактор. В ті часи завод випускав приблизно по 70-80 тисяч машин на рік.

У 1960 році футбольний клуб "Авангард" вперше виступив у вищій лізі (клас "А") всесоюзного чемпіонату. А в 1967-му отримав сучасну назву - "Металіст".

А 15 липня 1968 року розпочалося будівництво Харківського метрополітену.

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

sq.com.ua

Раніше CityOboz опублікував чорно-білі знімки Києва , зроблені в середині ХХ століття.