Вышел первый трейлер фильма с Леди Гагой и Брэдли Купером

Кинокомпания Warner Brothers представила первый трейлер фильма "Рождение звезды". Драма является режиссерским дебютом Брэдли Купера.

Главные роли в картине исполнили сам Купер, Леди Гага и Сэм Эллиотт.

Лента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и талантливой певицы Элли. Купер играет роль Джексона, чья популярность постепенно угасает. Однажды он знакомится с талантливой Элли (Леди Гага).

Молодые люди влюбляются, и Джек помогает девушке добиться успеха. Но когда карьера Элли затмевает его собственную, Джексону становится все труднее принять тот факт, что времена его славы прошли.

В украинский прокат фильм выйдет 11 октября 2018 года.

Как сообщал CityOboz, украинский фильм победил на международном фестивале.