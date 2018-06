"Як приборкати дракона 3": вийшлов перший трейлер мультфільму

Студія DreamWorks Animation обрадувала численних шанувальників популярної анімаційної франшизи, опублікувавши перший трейлер мультфільму "Як приручити дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World). У продовженні стрічки глядачі зустрінуться як з новими, так і зі старими добрими персонажами.

Дорослий Іккінг (в озвучці Джей Барушель) і дракон Беззубик нарешті дізнаються про своє справжнє призначення. Перший разом з Астрід стане вождем народу острова Ослух, а Беззубик - лідером драконів свого виду.

Старт українського прокату стрічки, яка завершить франшизу, запланований на лютий 2019 року.

Як також писав CityOboz, вийшов перший трейлер фільму з Леді Гагою і Бредлі Купером .