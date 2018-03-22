Изучать озоновую дыру и пингвинов: харьковчане отправились в Антарктиду

22 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 23-я антарктическая экспедиция.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, в составе команды - 12 человек.

В их числе - двое харьковчан, исследователь-геофизик Олег Буданов (Радиоастрономический институт); медик Константин Даниленко, работает врачом-анестезиологом в Харьковской центральной районной больнице.

Отмечается, что в этом году министерство впервые за длительный период времени выделил около 15 млн грн для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Участники экспедиции будут осуществлять метеорологические, биологические и геофизические исследования.

Например, продолжат непрерывные наблюдения за изменением климата, за состоянием озоновой дыры, изучат изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяцию пингвинов.