Вивчати озонову діру і пінгвінів: харків'яни вирушили в Антарктиду

22 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 23-я антарктична експедиція.

Як повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, в складі команди - 12 осіб.

У їх числі - двоє харків'ян, дослідник-геофізик Олег Буданов (Радіоастрономічний інститут); медик Костянтин Даниленко, працює лікарем-анестезіологом в Харківській центральній районній лікарні.

Відзначається, що в цьому році МОН вперше за тривалий період часу виділило близько 15 млн грн для проведення капітального ремонту на єдиній українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

Учасники експедіціі здійснюватимуть метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження.

Наприклад, продовжать безперервні спостереження за зміною клімату, за станом озонової діри, вивчать зміни рівня моря, аномальне магнітне поле, популяцію пінгвінів.