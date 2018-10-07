Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

''Из ниоткуда в никуда'': инженер указал на серьезную проблему моста в Киеве

2.1тЧитать материал на украинском

Движение по Подольско-Воскресенскому мосту (мост на "Троещину") в Киеве могут запустить к 2020 году, но это движение будет из ниоткуда в никуда.

Инженер и руководитель группы авторского надзора ПАТ "Киевсоюздорпроект" Эдгар Годик а комментарии OBOZREVATEL заверил, что работа по строительству Подольско-Воскресенского моста идут полным ходом, и уже выполнена значительная часть работы, но старые проблемы все еще мешают завершению строительства.

"Хуже дело на том "обрубке" между Русановскими садами и гаванью, это участок, который строится, дальше строиться не может, потому что на садах не решен вопрос со сносом домов. На Рыбальском полуострове решен вопрос сноса, люди получили квартиры, все хорошо, но почему-то не приступают к сносу "Кузни на Рыбальском". Это задерживает выходы на конечные пункты строительства", - сообщал инженер.

Новости
Крымский мост разваливается: всплыли новые нарушения при строительстве

По его словам, все эти вопросы должны решаться через суды, а пока будет построен только участок между Русановскими садами и гаванью.

"Здесь будет построено, год-два, в 2020 году смогут пустить движение, но это движение будет из ниоткуда в никуда", - заявил Годик.

''Из ниоткуда в никуда'': инженер указал на серьезную проблему моста в Киеве

Эксперт напомнил, что к фактическому строительству моста приступили еще в 2003 году, и с большими перерывами он строится до сих пор. Но из-за спорных вопросов говорить точную дату завершения никто не сможет.

"Одному Богу известно, когда его достроят", - отметил Годик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевский Подольско-Воскресенский мост, который также известен как "мост на Троещину" попадет в немецкое пособие как пример того, как не надо строить.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
попросите Мосфильм, они вам нарисуют! Крымский мост нарисовали же, и вам нарисуют.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги