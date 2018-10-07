''Из ниоткуда в никуда'': инженер указал на серьезную проблему моста в Киеве

Движение по Подольско-Воскресенскому мосту (мост на "Троещину") в Киеве могут запустить к 2020 году, но это движение будет из ниоткуда в никуда.

Инженер и руководитель группы авторского надзора ПАТ "Киевсоюздорпроект" Эдгар Годик а комментарии OBOZREVATEL заверил, что работа по строительству Подольско-Воскресенского моста идут полным ходом, и уже выполнена значительная часть работы, но старые проблемы все еще мешают завершению строительства.

"Хуже дело на том "обрубке" между Русановскими садами и гаванью, это участок, который строится, дальше строиться не может, потому что на садах не решен вопрос со сносом домов. На Рыбальском полуострове решен вопрос сноса, люди получили квартиры, все хорошо, но почему-то не приступают к сносу "Кузни на Рыбальском". Это задерживает выходы на конечные пункты строительства", - сообщал инженер.

По его словам, все эти вопросы должны решаться через суды, а пока будет построен только участок между Русановскими садами и гаванью.

"Здесь будет построено, год-два, в 2020 году смогут пустить движение, но это движение будет из ниоткуда в никуда", - заявил Годик.

Эксперт напомнил, что к фактическому строительству моста приступили еще в 2003 году, и с большими перерывами он строится до сих пор. Но из-за спорных вопросов говорить точную дату завершения никто не сможет.

"Одному Богу известно, когда его достроят", - отметил Годик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевский Подольско-Воскресенский мост, который также известен как "мост на Троещину" попадет в немецкое пособие как пример того, как не надо строить.