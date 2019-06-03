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"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

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Жителі Києва помітили в столиці нашестя метеликів. Так, кияни діляться в соціальних мережах знімками, на яких зображені десятки сонцевиків будякових (Vanessa cardui). У Міністерстві екології заявили, що така кількість комах пов'язана з сезонною міграцією.

Знімки та відео користувачі мережі розміщують на своїх сторінках в Facebook. Багато хто зазначив, що бачить таку кількість метеликів вперше в житті.

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

facebook.com/serge.utevsky

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"Vanessa cardui - відомий літун і належить до мігруючих видів. Ще недавно ці 'туристи' бачили пейзажі Північної Африки, а зараз мандрують на північ, щоб восени знову повернутися до Африки.Під час міграції швидкість переміщення метеликів може сягати швидкості до 50 км/год. і за добу пролітають до 500 км", - повідомили на сторінці Міністерства екології в Facebook.

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

Facebook Надії Собенко

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

facebook.com/serge.utevsky

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

Facebook: Natali Prilutskaya

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

Facebook: Tetiana Zhuk

"Їх мільйони": у Києві помітили нашестя метеликів

Facebook: Tetiana Zhuk

"Київ, літо, липи, метелики! Неймовірна кількість метеликів", "Метелики... Їх дуже багато! В житті не бачила стільки", "Що за напасть в Требухові? Вже 4 години летять метелики, їх мільйони", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в зоні відчуження ЧАЕС туристам вдалося сфотографувати рідкісну червонокнижну тварину - чорнобильську соню. Звірка зняли поруч з однією з місцевих "пам'яток" - радіолокаційною станцією "Дуга".

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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