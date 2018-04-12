В Харькове на улице "снимали порчу" в обмен на золото

Мошенница под видом гадалки выманивала у доверчивых харьковчанок золотые украшения. В обмен на драгоценности и деньги женщина обещала "снять порчу", сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция подозревает 41-летнюю злоумышленницу в причастности, по крайней мере, к трем подоьбным преступлениям на территории Основянского района.

"Она подбирала себе жертв в общественных местах. Подходила к женщинам, заводила разговор и говорила, что на них навели порчу. Чтобы ее "снять", необходимо отдать гадалке золотые украшения и деньги для проведения соответствующего "ритуала". Когда женщины передавали мошеннице свое имущество, она исчезала из их поля зрения", - рассказали правоохранители.

Дело расследуется по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине предъявлено подозрение по этой статье. "Гадалке" грозит до 3 лет лишения свободы.

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