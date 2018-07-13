Грибные места в Украине: куда идти на тихую охоту  

В лесах Украины растет около 200 видов съедобных грибов, но пользуются спросом грибников только 10% из них – около 20 видов.

"Это деликатес очень вкусный, но коварный, – отметил эколог, руководитель турклуба "Гряда" Петр Тестов. – Чтобы не отравиться, нужно брать только те, в съедобности которых уверен на все 100%. Важно помнить, что ядовитыми бывают не только мухоморы и поганки, но и грибы-двойники или ложные грибы, которые очень похожи на белые, опята, лисички, маслята и другие", пишет aif.ua.

По его словам, лесные грибы как губка впитывают в себя всю гадость из окружающей среды, поэтому их нужно собирать только в экологически чистых лесах, и даже там приступать к сбору подальше от дорог и больших городов. В Украине ежегодно в разной степени страдают от отравлений грибами от 400 до 1 тыс. человек, а в среднем 20-25 человек обед с грибами приводит к летальному исходу.

В сухое лето грибы растут ближе к стволам деревьев, а когда лето дождливое - подальше от них. Белые грибы растут семьями, часто их "соседями" бывают мухоморы и муравейники.

В подборке – самые популярные и грибные места.

Возле Киева - это село Нижняя Дубечня, село Николаевка, пос. Клавдиево. Многие грибники едут в лес в направлении Ясногородки и Лютежа. Ближайшие от Киева - леса в направлении Обухова.

В Вышгородском направлении в районе Бородянки вдоль реки Здвыж, в районе сел Катюжанка, Мирча и Дымер, можно найти лисички.

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В Бориспольском направлении хорошая тихая охота может получится в лесах возле сел Старое, Бориспольские Дачи, Хоцки.

Белый гриб

В житомирских лесах грибы водятся в районе сел Слободка, Высокая Печь, Перлявка, Олиевка, Белокоровичи. К грибным местам причисляют также Радомышль, Коростышев, Малин.

Лисички

В Черниговском направлении часто ездят за Остер, к лесу, который окружает танковый полигон воинской части, возле сел Крехаев и Евминка.

Тихая охота может удаться и в лесничестве Уманского р-на Черниговской обл., между селами Синица и Паланка. Здесь водятся грузди, шампиньоны, лисички и белые грибы. Еще одно богатое на грибы место находится возле села Городецкое.

В буковых и хвойных лесах Закарпатья можно найти много белых грибов и лисичек. Знатные грибные места – местность у озера Синевир и села Лумшоры. Хорошая добыча может быть в окрестностях сел Драгово, Вышка и Колочава. А недалеко от Свалявы заядлые грибники едут в села Рудниковка Гута и Солочин. Вблизи Мукачево – в Микулинцы, Ильковцы, Счастливое и Крытое.

На Львовщине больше всего грибов - в лесах в районе сел Дубина, Сходница, Славское, Лихобора (вблизи горы Пикуй). Там много подосиновиков, подберезовиков, опят и белых грибов.

Одно из самых интересных мест для поиска грибов – леса у города Сколе, рядом с которым расположен Национальный природный парк "Сколевские Бескиды".

В Харьковской области грибы собирают в лесах у сел Мохнач, Андреевка, Бишкин, Шелудьковка, Васищево. А многие едут в район Лозовой и Коробовых хуторов – за маслятами и белыми грибами.

Есть популярные природные грибные локации в Днепропетровской и Полтавской областях, например, в районе пос. Гвардейское и села Орлик.

В Одесской области в поисках грибов можно отправиться в Дальницкий лес, в район села Алтестово. Там много рыжиков и шампиньонов.

Как сообщал CityOboz, в Карпатах нашли огромные грибы.