Фуд-корт і підземна парковка: як зміниться Бессарабський ринок

Бессарабський ринок в Києві змінить свій зовнішній вигляд після реконструкції.

Що саме і як збираються міняти в історичній будівлі, розповів БЖ директор КП "Бессарабський ринок" Микола Ковальчук.

"Повністю ринок буде закриватися тільки під час ремонту даху на місяць-два, але це з міркувань безпеки. Ми ще доробляємо проект, тому поки не можемо детально про нього говорити. Але особисто мені дуже подобається концепція ринку в Роттердамі: це такий ангар, схожий на Бессарабку, з двоповерховими фуд-кортами", - зазначив він.

За його словами, фуд-корти будуть розширювати за рахунок овочевих рядів.

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"Ще в планах - винести ряди з квітами під вхідну групу, або під стінки: одному орендарю віддамо одну стіну, другому - іншу. Так звільнимо центральну частину ринку", - додав Ковальчук.

Також він розповів про ідею побудувати підземний паркінг.

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"Архітектори кажуть, що є можливість побудувати підземний паркінг: нам можна заглибитися на три поверхи. Але, швидше за все, ми обмежимося одноповерховою або двоповерховою парковкою, на кожному поверсі якої може розміститися близько 300 машин. Можливо, буде ліфт, що опускає автомобілі, або ж звичайний заїзд-виїзд", - уточнив директор ринку.

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Ковальчук підкреслив, що в 2018 році будуть замінені покриття прилавків, полички будуть в єдиному стилі.

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"Уже поміняли покриття в м'ясному відділі. Продавців риби вибудуємо в один ряд. Зробимо нормальний відведення води. Поміняємо холодильники", - зазначив він.

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Щодо термінів реставрації директор ринку повідомив: "Ми сподіваємося, що вона почнеться найближчим часом, але конкретних термінів і бюджет поки назвати не можу. Поки невідомо також, чи буде це реставрація за гроші міста або інвестора. Ось тому цей проект такий тривалий".

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