Французский Крым: в сети высмеяли фейк про отдыхающих на полуострове украинцев

В сети высмеяли фейковое фото, на котором якобы двое украинцев запечатлены на фоне пляжей Крыма.

Поддельное фото было размещено в посте пользователя Twitter Сергея Гагарина.

Скриншот: Twitter

"Я считаю крымчан предателями, но ездить на полуостров не перестал. Может быть, я и не ездил бы, но просто выбора нет", – гласит подпись под фото.

При этом, как отмечает пользователь Twitter Necro Mancer, забитый отдыхающими пляж на фоне находится не в Крыму, а в Марселе (Франция).

Скриншот: Twitter

Более того, фото мужчин ранее уже появлялось в сети с подписью "Danger! Russian tourists" (Опасно! Русские туристы). И татуировки на животе у одного из них в оригинале не было.

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