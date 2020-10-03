Фірсов пояснив, для чого під КМДА встановили "сміттєвий" 5-метровий монумент

В рамках акції "Київ – не смітник!", під стінами КМДА встановили 5-метровий монумент Батьківщині-Матері, зроблений із сміття.

Про це у своєму Facebook кандидат у мери столиці Єгор Фірсов. За його словами, він має нагадати владі, що чекає столицю, якщо вона не буде займатись проблемою зі сміттям у місті.

"Теперішню систему поводження з відходами в Києві складно назвати цивілізованою. Тому ми встановили цей сміттєвий монумент під стінами київської влади, щоб вона звернула увагу на сміттєву проблему міста. Воно звалюється докупи на полігонах, отруює ґрунт, воду й повітря та шкодить здоров’ю людей", – відмітив Фірсов.

За його словами, тільки за 2018 рік у столиці зібрали 1 мільйон 300 тисяч тонн твердих побутових відходів, що втричі перевищує вагу монументу Батьківщина-Мати.

"Наразі у столиці сортуються та переробляються тільки жалюгідні 8% відходів, інші ж – стихійно звалюються на полігонах або спалюються з порушенням усіх еконорм. Тому ще раз нагадуємо шановному меру та депутатам Київради про їх обов’язки", – додав політик.

Описание: Під КМДА встановили "сміттєвий" 5-метровий монумент Источник: Фейсбук Єгора Фірсова Alt:

На думку Фірсова, Києву давно потрібна сучасна система збору та сортування відходів, повноцінна інвентаризація звалищ та новий сміттєпереробний завод, що не шкодить довкіллю та здоров'ю мешканців міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Екологічна альтернатива" запропонувала план порятунку Києва від шкідливих забруднень у повітрі.

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