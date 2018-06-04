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Це визнання: театр на Подолі отримав престижну премію

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Театр на Подолі в Києві посів перше місце в номінації "Архітектура культурно-соціальних об'єктів" і отримав гран-прі конкурсу Ukrainian Urban Awards. Результати опубліковані на сторінці конкурсу в Facebook.

На другій позиції опинилася експозиція "Земля вовків і ведмедів", яка розміщена в Черкаському зоопарку.

У топ-трійку номінації також потрапив Національний Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, проект реконструкції театру розробило бюро Drozdov&Partners. Верх будівлі облицьований фальцевим металом, при реставрації використовували цеглу зі старої споруди.

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Комплекс Героїв Небесної сотні виділяється його символом - червоною мішенню, в центрі якої знаходиться табличка з назвою.

Експозиція "Земля вовків і ведмедів" відрізняється оригінальною айдентикою і лаконічністю.

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