"Гиперлуп в помощь": украинцев напугала трасса из Днепра в Николаев 

В сети показали разбитый участок автомобильной трассы Н-11 из Днепра в Николаев.

"Жалуетесь на дороги. И напрасно. Вы просто не знаете, что такое настоящие взрослые дороги. Такие как дорога национального значения Н-11 на участке Кривой Рог – Николаев", - написал Александр Деркач в Facebook и опубликовал фото.

Он подчеркнул, что по этой дороге уже лет десять ежедневно доставляет сырье на завод в Баштанке.

Пользователей возмутило состояние трассы, некоторые предположили, что автомобили долго не смогут ездить по такой дороге и будут ломаться.

"Ого, автомобили долго не протянут постоянно ездить по такой дороге. Амортизнос - увеличивается в разы", "В этой дороге вся боль мира", - написали они.

"Гиперлуп вам в помощь. Грустно, конечно. 10 лет назад летал там на мотоцикле из Одессы в Никополь, самым страшным был участок от Коблево до Николаева. Приходилось ехать по полю многие километры, автобусы и фуры там же шли. А сейчас, как видно, самая жесть на вашем фото", - прокомментировал Владимир Бойко.

Как сообщал CityOboz, на дорогах Киева появились "умные" камеры.