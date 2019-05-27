"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош

У Києві п'яний чоловік перекрив рух транспорту і кидався на перехожих. Так, невідомий влаштував дебош після того, як його висадили з трамвая. Надзвичайна подія сталася біля станції метро Контрактова площа.

Під час конфлікту дебошир штовхнув чоловіка і той, вдарившись головою, втратив свідомість. Відео з місця події опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Скріншот з відео

"Ще один бухий "унікал", якого намагалися вигнати з трамваю через його неадекватну поведінку. Тоді він перекрив рух всім - і трамваям, і автівкам. А з усім, хто намагався його зігнати - ліз у бійку", - пише автор відео.

"Приїхала поліція, а навіщо? Чому він не в браслетах, навіщо поліцейський веде з ним бесіди?", "Його посадити треба! Він же так почне людей вбивати, а йому за це нічого не буде", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з автохамом в Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

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