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"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош

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У Києві п'яний чоловік перекрив рух транспорту і кидався на перехожих. Так, невідомий влаштував дебош після того, як його висадили з трамвая. Надзвичайна подія сталася біля станції метро Контрактова площа.

Під час конфлікту дебошир штовхнув чоловіка і той, вдарившись головою, втратив свідомість. Відео з місця події опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош

Скріншот з відео

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"Ще один бухий "унікал", якого намагалися вигнати з трамваю через його неадекватну поведінку. Тоді він перекрив рух всім - і трамваям, і автівкам. А з усім, хто намагався його зігнати - ліз у бійку", - пише автор відео.

"Приїхала поліція, а навіщо? Чому він не в браслетах, навіщо поліцейський веде з ним бесіди?", "Його посадити треба! Він же так почне людей вбивати, а йому за це нічого не буде", - пишуть в мережі.

"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош
"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош
"Його посадити треба!" У Києві п'яний чоловік влаштував обурливий дебош

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео з автохамом в Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це бул герой АТО
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