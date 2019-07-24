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"Думал, что видел все": сеть удивили курьеры на лошади у McDonalds в Киеве

3.8т Читать материал на украинском

В Киеве возле ресторана быстрого питания McDonalds заметили курьеров на лошадях.

Как сообщает пользователь Вадим Купер на своей странице в Facebook, клиенты на нетипичном для украинской столицы виде транспорта делали покупку в "МакДрайв".

"Я думал, что видел все. Плавающий лимузин казался уже пределом столичного сюрреализма, но Киев каждый день удивляет меня все больше и больше. Любимая кинолента Шахназарова – "Город Зеро" просто отдыхает", – подписал Купер.

Лошади возле McDonalds

Лошади возле McDonalds

facebook /Vadim Cooper

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Он пояснил, что этот снимок был сделан на Дарницкой площади. "Это реальность, честно", "Обожаю", "Я бы так и в "Глово" поработал! Лошади – прекрасно", "Что?!" – удивились в комментариях.

"Думал, что видел все": сеть удивили курьеры на лошади у McDonalds в Киеве
"Думал, что видел все": сеть удивили курьеры на лошади у McDonalds в Киеве
"Думал, что видел все": сеть удивили курьеры на лошади у McDonalds в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг станции электрички "Вышгородская", на строительство которой было потрачено более 27 миллионов гривен.

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Место
Украина Киев
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На свиньях было бы креативнее))))
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