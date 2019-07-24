"Думав, що бачив усе": мережу здивували кур'єри на коні у McDonalds в Києві

У Києві біля ресторану швидкого харчування McDonalds помітили кур'єрів на конях.

Як повідомляє користувач Вадим Купер на своїй сторінці в Facebook, клієнти на нетиповому для української столиці виді транспорту робили покупку в "МакДрайв".

"Я думав, що бачив все. Плаваючий лімузин здавався вже межею столичного сюрреалізму, але Київ щодня дивує мене все більше і більше. Улюблена кінострічка Шахназарова – "Місто Зеро" просто відпочиває", – підписав Купер.

Коні біля McDonalds facebook / Vadim Cooper

Він пояснив, що цей знімок був зроблений на Дарницькій площі. "Це реальність, чесно?", "Обожнюю", "Я б так і в "Глова" попрацював! Коні – прекрасно", "Що?!" – здивувалися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві розгорівся скандал навколо станції електрички "Вишгородська", на будівництво якої було витрачено понад 27 мільйонів гривень.

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