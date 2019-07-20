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В РФ впали в истерику из-за "русскоязычных свиней" в Украине: фотофакт

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В России пропагандистские СМИ устроили настоящую истерику из-за наклейки на пиццерии New York Street Pizza в Черновцах с изображением перечеркнутой свиньи (она нарисована в цветах российского флага).

Несмотря на то, что такие предупреждения давно можно встретить на магазинах в нашей стране, российские пропагандисты именно сейчас надумали разогнать волну возмущения.

Они подали это в том ключе, что украинцы не хотят видеть в местах общественного питания "русскоязычных свиней". Публикации вышли с подобными заголовками.

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Языковой вопрос в Украине

Языковой вопрос в Украине

Иллюстрация

В заведении также прокомментировали этот инцидент.

Наклейка на пиццерии

Наклейка на пиццерии

"Страна.ua"

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", — пояснил администратор заведения Александр.

В РФ впали в истерику из-за "русскоязычных свиней" в Украине: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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Тема
Закон о языках
Место
Россия
Тег
русский язык
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Похоже истерят только одни укросвыньи, барахтаясь в собственном гов не. Людям на хохл оскот наплевать.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Они у меня аватарку взяли с которой я здесь больше года! Можете сравнить 1 к 1. Вот какой я популярен!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Смешно, в этом концлагере животных настоящий ад для людей, на который, якобы, типа международные наблюдатели, типа внимание обращают....
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