В РФ впали в истерику из-за "русскоязычных свиней" в Украине: фотофакт

В России пропагандистские СМИ устроили настоящую истерику из-за наклейки на пиццерии New York Street Pizza в Черновцах с изображением перечеркнутой свиньи (она нарисована в цветах российского флага).

Несмотря на то, что такие предупреждения давно можно встретить на магазинах в нашей стране, российские пропагандисты именно сейчас надумали разогнать волну возмущения.

Они подали это в том ключе, что украинцы не хотят видеть в местах общественного питания "русскоязычных свиней". Публикации вышли с подобными заголовками.

Языковой вопрос в Украине Иллюстрация

В заведении также прокомментировали этот инцидент.

Наклейка на пиццерии "Страна.ua"

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском иностранном языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", — пояснил администратор заведения Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram