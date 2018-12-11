Днепр окутал густой туман: появились фото из города

В ночь на 11 декабря на Днепр опустился густой туман. Автомобилистов и пешеходов предупредили об осторожности.

Как передает "Информатор", видимость на дороге составляла до 100 метров. Автомобилистам советуем быть очень внимательными — во время тумана легко не заметить пешехода или препятствия.

Фото: Дмитрий Федоров

Фото: Дмитрий Федоров

Фото: Дмитрий Федоров

Фото: Дмитрий Федоров

Фото: Дмитрий Федоров

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали впечатляющее видеоутреннего Киева в тумане, снятое беспилотником с высоты птичьего полета.