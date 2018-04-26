Для спокойствия родителей: в киевских детсадах могут установить видеокамеры

Киевская городская государственная администрация намерена разрешить жителям города наблюдать за детьми в детских садах в течение дня при помощи системы видеонаблюдения.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров отметил, что в Украине нет законодательства, которое регламентирует видеонаблюдение, передают "Украинские новости".

Поэтому, по его словам, подготовлено положение "О городской системе видеонаблюдения", документ завизирован в КГГА и передан в Киевсовет.

Назаров уточнил, что на данный момент всех потенциальных пользователей системы видеонаблюдения можно разделить на четыре группы. В последнюю входят так называемые "внешние" пользователи – страховые компании и непосредственно жители города.

"Киевляне могут получать данные по придомовой территории и им будет интересен проект для детских садов, в которых родители смогут контролировать, что происходит в группе ребенка в течение дня", - добавил он.

Как сообщал CityOboz, пассажиров киевского метро начали распознавать видеокамеры.