Будни Ужгорода: блогеры показали живописные фото города

Пользователи Instagram показали на личных страницах живописные фотографии осеннего Ужгорода.
Опубликованные снимки отличаются колоритными локациями города и палитрой осенних красок.
Хіба можна не любити таку осінь? . Відмічайте @web.ukraine на своїх фото! Найкращі (͡๏̯͡๏) будуть опубліковані! . #україна #украина #українатуристична #ukraine #instaukraine #вінниця #дніпро #донецьк #житомир #запоріжжя #іванофранківськ #київ #кропивницький #луганськ #луцьк #львів #миколаїв #одеса #полтава #рівне #суми #тернопіль #ужгород #харків #херсон #хмельницький #черкаси #чернігів #чернівці
Авторы фотографий показали подписчикам улицы города, площади, мосты. На некоторых снимках запечатлен красочный закат.
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