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Будни Ужгорода: блогеры показали живописные фото города

1.4тЧитать материал на украинском

Пользователи Instagram показали на личных страницах живописные фотографии осеннего Ужгорода.

Опубликованные снимки отличаются колоритными локациями города и палитрой осенних красок.

Хіба можна не любити таку осінь? . Відмічайте @web.ukraine на своїх фото! Найкращі (͡๏̯͡๏) будуть опубліковані! . #україна #украина #українатуристична #ukraine #instaukraine #вінниця #дніпро #донецьк #житомир #запоріжжя #іванофранківськ #київ #кропивницький #луганськ #луцьк #львів #миколаїв #одеса #полтава #рівне #суми #тернопіль #ужгород #харків #херсон #хмельницький #черкаси #чернігів #чернівці

Публикация от 😍Я люблю Україну❗❕❗🇺🇦❤🇺🇦❤🇺🇦 (@web.ukraine)

Авторы фотографий показали подписчикам улицы города, площади, мосты. На некоторых снимках запечатлен красочный закат.

Рідзвяна казка в Будапешті🎄❤️ ⠀ Святкові концерти💥 Арт-виставка😍 Дитячі лялькові вистави😍 Багато смачненького❤️ І дуже багаааато гірлянд та ілюмінацій, які посилюють атмосферу свята😍 ⠀ Відчуття, що ти справді в казці🎄 Один з найкращих періодів для знайомства з столицею Угорщини! ⠀ Подаруйте собі кусочок щастя, поїхали у Будапешт на Різдвяну ярмарку!🎄 Виїзди в суботу 15 та 22 грудня 2018 р.! Бронюйте вже, бо місць залишилось не так багато! ☎️ +38 099-776-77-29 ☎️ +38 063-180-31-13 ☎️ +38 097-034-53-93 ⠀ #Uzhgorod #travel #Україна #Ukraine #Украина #екскурсії #карпаты #Про_Карпаты #Закарпаття #Закарпатье #Zakarpattya #Karpaty #Карпати #туры #тури #Ужгород #путешествия #шопинг #Europa #Hungary #Budapest #ChristmasFair #Рождество #Різдво #Новий_рік #Новый_год #2019

Публикация от 🌲 Туры и экскурсии в Карпаты 🌲 (@pro_karpaty)

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Место
УкраинаУжгород
Объекты
соцсетиInstagramфотографии
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