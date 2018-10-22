Будні Ужгорода: блогери показали мальовничі фото міста

Рідзвяна казка в Будапешті🎄❤️ ⠀ Святкові концерті💥 Арт-віставка😍 Дитячі лялькові віставі😍 Багата смачненького❤️ І дуже багаааато гірлянд та ілюмінацій, Які посілюють атмосферу свята😍 ⠀ Відчуття, що ти действительно в казці🎄 Один з найкращих періодів для Знайомство з столицею Угорщини! ⠀ Подаруйте Собі кусочок щастя, Поїхали у Будапешт на Різдвяну ярмарок! 🎄 Виїзди в суботу 15 та 22 грудня 2018 р.! Бронюйте вже, бо Місць залишилось не так багато! ☎️ +38 099-776-77-29 ☎️ +38 063-180-31-13 ☎️ +38 097-034-53-93 ⠀ #Uzhgorod #travel # Україна #Ukraine # Україна # екскурсії # карпати # Про_Карпати # Закарпаття # Закарпатті #Zakarpattya #Karpaty # Карпати # тури # тури # Ужгород # подорожі # шопінг #Europa #Hungary #Budapest #ChristmasFair # Різдво # Різдво # Новій_рік # Новий_год # 2019

Публікація від 🌲 Тури і екскурсії в Карпати 🌲 (@pro_karpaty) 22 Жов 2018 о 12:05 PDT