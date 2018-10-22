Будні Ужгорода: блогери показали мальовничі фото міста

Користувачі Instagram показали на особистих сторінках мальовничі фотографії осіннього Ужгорода.
Опубліковані знімки відрізняються яскравими локаціями міста і палітрою осінніх фарб.
Хіба можна не любити таку осінь? . Відмічайте @ web.ukraine на своих фото! Найкращі (͡ ๏ ̯͡ ๏) будут опубліковані! . # україна # Україна # українатурістічна #ukraine #instaukraine # вінниця # дніпро # донецьк # житомир # запоріжжя # ІваноФранківськ # київ # Кропивницький # луганськ # луцьк # львів # миколаїв # одеса # полтава # рівне # суми # тернопіль # ужгород # харків # херсон # хмельницький # черкаси # чернігів # чернівці
Автори фотографій показали підписникам вулиці міста, площі, мости. На деяких знімках зображено барвистий захід сонця.
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