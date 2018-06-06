Аварийные дома Киева: опубликован список адресов

В Киеве с начала 2018 года насчитали 106 аварийных, ветхих и непригодных для проживания зданий.

Соответствующую информацию предоставили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, пишет domik.ua.

В частности, в столице на данный момент 89 ветхих, 3 аварийных и 14 непригодных для проживания дома.

Самое большое количество ветхих зданий находится в Подольском районе - 34, из них 1 - в аварийном состоянии. В Голосеевском районе насчитывается 13 ветхих домов, в Оболонском - 12, в Печерском - один дом в аварийном состоянии, в Святошинском районе - 5 ветхих домов, в Соломенском - 1 ветхий и 14 нежилых, в Шевченковском - 24 ветхих и 1 дом в аварийном состоянии.

При этом в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах нет ветхих и аварийных домов.

Официальный список жилых домов Киева, признанных ветхими и аварийными по состоянию на июнь 2018 года:

Как сообщал CityOboz, в Киеве возле дома Сикорского разрушилась стена.