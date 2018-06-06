Аварійні будинки Києва: опублікований список адрес

У Києві з початку 2018 року нарахували 106 аварійних, старих та непридатних для проживання будівель.

Відповідну інформацію надали в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА, пише domik.ua.

Зокрема, в столиці на даний момент 89 старих, 3 аварійних і 14 непридатних для проживання будинка.

Найбільша кількість старих будівель знаходиться в Подільському районі - 34, з них 1 - в аварійному стані. У Голосіївському районі налічується 13 старих будинків, в Оболонському - 12, в Печерському - один будинок в аварійному стані, в Святошинкському районі - 5 старих будинків, у Солом'янському - 1 старий і 14 нежитлових, в Шевченківському - 24 старих і 1 будинок в аварійному стані.

При цьому в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах немає старих і аварійних будинків.

Офіційний список житлових будинків Києва, визнаних старими і аварійними станом на червень 2018 року:

Як повідомляв CityOboz, в Києві біля будинку Сікорського зруйнувалася стіна.