Армяне устроили в Киеве флешмоб с воздушным шаром

Представители Киевской армянской общины 24 апреля устроили в Киеве флешмоб, посвященный Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи – 103 годовщина.

Об этом сообщил корреспондент "Обозревателя", побывавший на событии.

Участники акции собрались под Аркой Дружбы народов.

Акция в Киеве по случаю 103 годовщины геноцида армян. 24.04.2018 Обозреватель

Там они свечами выложили цифры 1915 (год, когда происходил геноцид) и крест.

Акция в Киеве по случаю 103 годовщины геноцида армян. 24.04.2018 Обозреватель

Кроме того, армяне установили воздушный шар, на котором по очереди по несколько человек подымались в воздух на несколько метров.

Акция в Киеве по случаю 103 годовщины геноцида армян. 24.04.2018 Обозреватель

Акция в Киеве по случаю 103 годовщины геноцида армян. 24.04.2018 Обозреватель

Акция в Киеве по случаю 103 годовщины геноцида армян. 24.04.2018 Обозреватель

На шаре они повесили плакат "103 годовщина геноцида армян" на украинском языке.

15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.