Аеропорт "Київ" отримав нове ім'я

Київська міська рада присвоїла міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) ім'я авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Відповідне рішення прийнято на засіданні 22 березня, повідомляє прес-служба міськради.

Доповідачем з цього питання виступив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

За його словами, пройдені всі процедури щодо присвоєння нової назви.

"У нас є згода трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення", - наголосив Резніков.

Тепер аеропорт носитиме назву КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

Ігор Сікорський - видатний авіаконструктор українського походження, засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-гігантів, зокрема Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.

Коли Сікорський навчався у Київському політехнічному інституті, він спроектував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів.

Ідею гелікоптера йому навіяли малюнки повітряного гвинта Леонардо да Вінчі. У 1908-1912 роках побудував у Києві 6 моделей літаків і гелікоптер.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт.