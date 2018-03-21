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Поезд из Киева в Борисполь: УЗ получила землю для ж/д путей 

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"Укрзализныця" получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектара земли на территории Борисполя.

"Земля нужна для строительства инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и международный аэропорт "Борисполь", - сообщил и. о. главы правления компании Евгений Кравцов на странице в Facebook.

По его словам, через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железной дороги перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков.

Согласно проекту, УЗ должны быть переданы шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

Кравцов отмети, что, кроме 3,2 км путей, будет построена 340-метровая однопутная железнодорожная эстакада над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы возле терминала D аэропорта "Борисполь".

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"Начать строительные работы планируем по графику - уже в июне", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", линия скоростного сообщения в Борисполь будет проложена от вокзала "Киев Пассажирский" через станции "Выдубичи" и "Дарница".

Планируется, что добраться до аэропорта на поезде можно будет за 35 минут, стоимость билета составит 80-120 грн.

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