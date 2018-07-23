"А как же история?" В "Укрпоште" разозлили киевлян планами на известное здание

"Укрпочта" объявила тендер на аренду площадей на первом этаже здания Главпочтамта в Киеве с отдельным входом под размещение интернет-супермаркета.

"Сейчас на ProZorro выставляется право аренды 1500 м первого этажа в Главпочтамте. Круче места не бывает", - написал директор по недвижимости и инфраструктуре "Укрпочты" Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках проектов повышения эффективности использования площадей передаются в аренду не только свободные помещения, но также пересматривается функциональное использование занятых площадей по всем 5500 зданиям "Укрпочты".

Также он подчеркнул, что главный зал Главпочтамта будет модернизирован осенью.

Отметим, в системе электронных аукционов ProZorro.Sale сообщается, что начальная цена лота составляет 760 тыс. грн/мес., минимальный шаг аукциона - 40 тыс. грн, а размер гарантийного взноса - 273,6 тыс. грн.

Срок действия договора - 60 месяцев, конечный срок подачи предложений по тендеру - 30 июля.

В комментариях под постом Сенниченко пользователи возмутились переформатированием здания.

"А как же центр, история? Все знают Главпочтамт. Из всей Украине экскурсанты могли оттуда звонить, отправлять телеграммы. Когда мне было нужно несколько сотен марок, я это решал только здесь или надо было объездить несколько отделений. Понимаю, что аренда дорого, но история?" - задался вопросом Сергей Любченко.

На что Сенниченко ему ответил: "Сохраняется Главпочтамт и в основном зале есть и будут и марки, и конверты, и пресса, и финансовые услуги. Туда же переносится посылочное отделения. Освободившееся место передается в аренду".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" создала новый "Арт-хаб" для работы и отдыха.