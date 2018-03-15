Примерочные и Wi-Fi: "Укрпочта" модернизировала отделение 

В Киеве на улице Большой Васильковской, 102 открылось первое обновленное отделение "Укрпочты" площадью 435 кв. м.

Как сообщает ЦТС, помещение поделено на две зоны: справа - почтовые услуги, слева - финансовые и обслуживание юридических лиц.

На стенах развешаны таблички "зона свободного Wi-Fi", "отправляй все, что поместится", "бланки хорошо, личный кабинет - лучше".

Работает отделение по принципу электронной очереди. У входа стоит автомат, где человек выбирает необходимую ему услугу, после чего получает чек с номером.

Пока ждешь свою очередь можно выпить кофе из автомата или что-то съесть.

Всего в отделении восемь операционных окон. Рабочий стол каждого оператора оснащен новой техникой: монитором-планшетом, принтером, сканером.

"Раньше на посылках писали от руки, сейчас все печатается и наклеивается, благодаря чему скорость приема посылок увеличивается", - рассказала директор по развитию сети "Укрпочты" Валентина Дудко.

В зоне почтовых услуг есть стол для осмотра товаров из Китая, а также примерочная, что является одним из условий работы с e-commerce.

Для бизнеса в этой концепции реализовали отдельное место – специальную зону. Также для юридических лиц есть комната для переговоров.

Дополнительно для компаний работает маркировочная машина, с помощью которой облегчается процесс нанесения штампов на конверты. Этот сервис будет для тех компаний, которые отправляют большое количество почтовой корреспонденции.

"Тут не купишь гречку, консервы и туалетную бумагу. Но товары потребления все же есть - канцелярия, шоколадные батончики, жвачки. Девушка-оператор говорит, что за три дня работы уже продала один "Твикс" и упаковку жвачек", - отметила Дудко.

Как сообщал "Обозреватель", "Укрпочта" поднимет тарифы почти на 50%.