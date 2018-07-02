3 июля 2018: какой сегодня праздник

3 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 3 июля

Именины в этот день празднуют Андрей, Глеб, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма и Фома.

День независимости Республики Беларусь

Интересна история праздника. С 1991-го страна отмечала его 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете. Однако в 1996 году в Беларуси провели референдум, по итогам которого решили отмечать главный праздник государственности 3 июля. Дату нового Дня независимости приурочили к годовщине освобождения Минска из-под контроля немецкой армии в 1944 году. Решение привело к массовым акциям протеста против власти.

А еще 3 июля отмечает День независимости Алжир.

Также в этот день:

1583 - по некоторым данным, именно в этот день царь Иван Грозный убил своего любимого сына Ивана. Кроме 3 июля называются и другие вероятные даты этого события, чаще всего - 16 ноября 1581 года. По поводу причин убийства есть четыре версии: политическая, бытовая, эротическая и патриотическая.

Илья Репин. "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"

1928 - в продаже появились первые телевизоры.

1932 - родился украинский режиссер Вадим Ильенко, более известный как гениальный оператор. Культовые "За двумя зайцами" - его операторская работа.

1962 - родился голливудский актер, режиссер, продюсер Том Круз.

1987 - родился немецкий автогонщик, пилот "Формулы 1" Себастьян Феттель.

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