Гороскоп на 3 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 3 июля 2018 года, по картам Таро обещает опасный компромисс Рыбам, погоню за врагами - Львам и стремительные перемены Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

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Овен – Десятка Мечей

Мягко говоря, это не самая лучшая карта колоды. Но она "многослойна". Речь может идти о поражении в битве, о проигрыше, о недостижении цели. Или символизировать христианский посыл об "умерщвлении плоти" ради просветления духа. Или указывать на то, что ваш собственный интеллект принял разрушительные формы, и теперь вы сами страдаете от него. Как говорится, "горе от ума" (масть Жезлов – это, прежде всего, интеллект). Какой вариант проиграется сегодня, увидите. Но в любом случае не стоит отчаиваться. Завтра будет новый день и новые позитивные события.

Телец – Шестерка Денариев

Эта карта обещает вам, во-первых, отсутствие финансовых проблем, и, во-вторых, предоставление помощи. На ней изображен успешный предприниматель. Благодаря собственным усилиям, деловым талантам, целеустремленности и уму он сумел обеспечить себе хороший уровень благосостояния. Более того – теперь он готов помогать другим. И материально, и другими способами. Таро рекомендуют сегодня откликаться на просьбы, обращенные к вам, но все же помнить: не следует позволять садиться себе на голову.

Близнецы – Семерка Денариев

Эта карта имеет несколько значений. Первое – вы дождались плодов своего труда, но они удовлетворяют вас только частично, и вы начинаетесь задумываться: а стоила ли игра свеч? Второе – вы ждете своего "урожая" - результатов труда - слишком долго, и уже начали терять терпение. В этом случае Таро рекомендуют подождать еще немного. Третье – ваше давнее желание исполнилось, но за время его осуществления у вас появились новые желания, и это исполнение уже не впечатляет. Четвертое: карта может указывать на то, что вам необходимо выйти на новый уровень, ставить более высокие цели, но, увы, пока вы не хотите или не можете этого сделать.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Рак – Королева Жезлов

Сегодня вы можете проявить качества женщины, изображенной на этой карте, либо повстречать такого человека. Она – из тех, кто умеет быть успешным во всех сферах жизни: и в бизнесе, и в семье, и в личностном росте. Она независима и одновременно способна к состраданию. Рядом с ней на сердце становится тепло – она как родной человек, готовый прийти на помощь в любую минуту. Кроме того, эта женщина любит приключения. Таким образом, в этот день Таро обещают вам успех в любой деятельности, но только если вы приложите необходимые усилия.

Лев – Рыцарь Мечей

День может быть связан с борьбой и "погоней за врагами". Но карта имеет не только это значение. Во-первых, она означает битву за то, что для вас дорого – например, за собственные цели, идеалы, убеждения, или за того, кто вам не безразличен. В этой борьбе вы можете проявлять агрессивность, а в риторике – цинизм. Тем не менее, ваша цель – высока. Во-вторых, карта может указывать на какое-то неожиданное событие, которое ворвется в вашу жизнь и заставит пересмотреть планы. О том, с каким знаком оно будет – "минус" или "плюс" - Таро не уточняют.

Новости Гороскоп на июль по картам Таро

Дева – Паж Кубков

В целом эта карта достаточно позитивная. Одно из ее значений указывает на человека-романтика, творческую личность, артистичную и тонкую. Сегодня вы можете повстречать такого либо от вас самих может потребоваться проявление таких качеств. Он отзывчив, чуток, добр, имеет богатое воображение, а также идеальный ученик, который умеет добывать знания. Другое значение – вдохновляющая новость, которую вы можете получить сегодня, а также объявление о свадьбе. И, наконец, еще одно значение карты – любовь и нежные чувства. Не исключено, что этот день для вас пройдет под знаком романтики.

Весы - Смерть

В это трудно поверить, но карта "Смерть" невероятно позитивна. Она означает стремительные перемены к лучшему, приход в жизнь чего-то нового и возрождение. Подошел к концу большой жизненный цикл, и пришло время для нового. Вы полны надежд на будущее, и это не пустые надежды. Вам действительно даны все возможности для успеха. В каком-то смысле вы станете другим человеком, в частности, благодаря переосмыслению чего-то очень важного и эмоциональному обновлению. Главное условие успешного перехода к новому этапу жизни – непривязанность к прошлому.

Скорпион – Рыцарь Кубков

Этот день может пройти под знаком романтики. Вы можете встретить человека, перед шармом и обаянием которого просто не сможете устоять. Возможно признание в любви, а также предложение руки и сердца. Еще одно значение карты – проявление таких качеств, как сочувствие, доброта, готовность прийти на помощь. Сегодня ваше интуитивное чутье может быть особенно тонким. И, наконец, карта может предвещать встречу с хорошим другом, а также деньги, свалившиеся с неба.

Стрелец - Императрица

Это удивительная карта. Она символизирует плодородие, изобилие, весну, любовь и красоту во всех ее проявлениях. Рост всего, что может расти (урожая, доходов, чувств и прочее), а также готовность любить и быть любимым. Сегодня Таро обещают вам эмоциональное и финансовое процветание, а также удовольствие, которое могут дать нежные чувства. Кроме того, карта указывает на успешную творческую деятельность, а также на зачатие ребенка.

Новости Любовный гороскоп на июль 2018 по Таро Казановы

Козерог – Четверка Мечей

Эта карта называется "Покой посреди битвы". Она имеет несколько "слоев". Первый – это вынужденный или добровольный отдых, передышка, пауза после жестокой битвы с недоброжелателями, оппонентами или врагами. Второй – временное перемирие для накопления сил. Возможно, какой-то компромисс. Третье – убежище в широком смысле слова, например, безопасное место или человек, на которого можно положиться.

Водолей - Шут

Вам выпала самая мистическая карта колоды. Пусть вас не вводит в заблуждение ее название – это всего лишь дань традиции. На самом деле, "Шут" несет в себе глубочайший смысл "нисхождения духа в материю", первичного проявления замысла Бога, изначального импульса к творению. На бытовом уровне карта символизирует начало нового пути к высокой цели. Главный герой чист сердцем, вдохновлен и готов к преодолению всех трудностей ради воплощения мечты. Эта карта – о важном решении и благоприятных возможностях, а также шансе, который выпадает раз в жизни. Таро рекомендуют не упустить его.

Рыбы – Семерка Мечей

Эта карта – о компромиссе, который может привести к катастрофическим последствиям. У вас может возникнуть искушение немного, чуть-чуть, пожертвовать своими жизненными принципами. На что-то закрыть глаза или не сказать каких-то слов. В другой день это могло обойтись без последствий, но только не сегодня. Вы рискуете потерять уважение и авторитет, вам перестанут доверять, с вами перестанут считаться, на вас поставят клеймо "ненадежен". Таро рекомендуют остановиться у края этой пропасти и не совершать последний роковой шаг.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на 2-8 июля по картам Таро Казановы.