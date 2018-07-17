18 июля 2018: какой сегодня праздник

18 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины Сергея и Анны, день Нельсона Манделы, хот-дога и чествования небес, годовщина проведения первого тайного голосования и Кубка СССР по футболу, дни рождения Вина Дизеля и Евгения Евтушенко - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 18 июля
Именины в этот день празднуют Сергей, Анна, Афанасий, Варвара и Елизавета.
Поздравляем!
Международный день Нельсона Манделы
В 2009 году день рождения Нельсона Манделы, одного из известнейших в мире борцов за ликвидацию расовой дискриминации, стал международным праздником. Его учредила ООН, чтобы отметить огромный вклад бывшего президента Африки в дело мира и свободы.
Нельсон Мандела
Национальный День хот-дога в США
День самого узнаваемого американского блюда отмечают ежегодно в третью среду июля. Как национальный праздник День хот-дога был учрежден Торговой Палатой США в 1957 году. А в 1994-м - создан Национальный совет хот-дога и сосисок, который занимается изучением качества и рекламой продукта.
Традиционно в День хот-дога члены совета проводят соревнования, провозглашая четыре основных правила:
- Лицам, младше 18 лет, не разрешается поливать хот-дог кетчупом;
- Хот-дог в сдобной булочке нельзя есть с тарелки, а только руками;
- Приправу, остающуюся на руках, нельзя смывать, нужно облизать пальцы;
- Нельзя съедать хот-дог более чем за пять укусов;
Чествование небес в Китае
Необычный праздник, посвященный Богу Неба, имеет еще два названия: День благодарения и молитвы, а также День поклонения покровителю червей и насекомых.
Отмечают его ежегодно, в шестой день шестого лунного месяца. Вся семья собирается на ритуальный обед, ради которого готовят специальные пампушки, режут скот, жгут бумагу и благовония.
Чествование небес в Китае
Также 18 июля:
1872 - в Великобритании впервые провели полноценное тайное голосование.
1898 - в Испании создан футбольный клуб "Атлетик Бильбао".
1898 - Мария и Пьер Кюри в Парижской Академии прочитали доклад, посвященный открытому ими новому химическому элементу - радиоактивному полонию.
1936 - старт розыгрыша первого Кубка СССР по футболу.
1954 - в американском Ньюпорте прошел первый фестиваль джаза.
1968 - Роберт Нойс и Гордон Мур создали компанию Intel.
1995 - возле Софийского собора в Киеве, не без сопротивления представителей УПЦ МП и силовиков, похоронили украинского Патриарха Владимира. Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины.
18 июля родились
1932 - Евгений Евтушенко, русский советский поэт, прозаик, сценарист, публицист, режиссёр.
1938 - Пол Верховен, американский режиссёр, голландец по происхождению.
1967 - Вин Дизель, американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.
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