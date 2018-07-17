18 июля 2018: какой сегодня праздник

18 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Сергея и Анны, день Нельсона Манделы, хот-дога и чествования небес, годовщина проведения первого тайного голосования и Кубка СССР по футболу, дни рождения Вина Дизеля и Евгения Евтушенко - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 18 июля

Именины в этот день празднуют Сергей, Анна, Афанасий, Варвара и Елизавета.

Поздравляем!

Международный день Нельсона Манделы

В 2009 году день рождения Нельсона Манделы, одного из известнейших в мире борцов за ликвидацию расовой дискриминации, стал международным праздником. Его учредила ООН, чтобы отметить огромный вклад бывшего президента Африки в дело мира и свободы.

Нельсон Мандела

Национальный День хот-дога в США

День самого узнаваемого американского блюда отмечают ежегодно в третью среду июля. Как национальный праздник День хот-дога был учрежден Торговой Палатой США в 1957 году. А в 1994-м - создан Национальный совет хот-дога и сосисок, который занимается изучением качества и рекламой продукта.

Традиционно в День хот-дога члены совета проводят соревнования, провозглашая четыре основных правила:

- Лицам, младше 18 лет, не разрешается поливать хот-дог кетчупом;

- Хот-дог в сдобной булочке нельзя есть с тарелки, а только руками;

- Приправу, остающуюся на руках, нельзя смывать, нужно облизать пальцы;

- Нельзя съедать хот-дог более чем за пять укусов;

Чествование небес в Китае

Необычный праздник, посвященный Богу Неба, имеет еще два названия: День благодарения и молитвы, а также День поклонения покровителю червей и насекомых.

Отмечают его ежегодно, в шестой день шестого лунного месяца. Вся семья собирается на ритуальный обед, ради которого готовят специальные пампушки, режут скот, жгут бумагу и благовония.

Чествование небес в Китае

Также 18 июля:

1872 - в Великобритании впервые провели полноценное тайное голосование.

1898 - в Испании создан футбольный клуб "Атлетик Бильбао".

1898 - Мария и Пьер Кюри в Парижской Академии прочитали доклад, посвященный открытому ими новому химическому элементу - радиоактивному полонию.

1936 - старт розыгрыша первого Кубка СССР по футболу.

1954 - в американском Ньюпорте прошел первый фестиваль джаза.

1968 - Роберт Нойс и Гордон Мур создали компанию Intel.

1995 - возле Софийского собора в Киеве, не без сопротивления представителей УПЦ МП и силовиков, похоронили украинского Патриарха Владимира. Попытка похоронить тело Патриарха в Софийском соборе натолкнулась на сопротивление и силовые действия со стороны отрядов специального назначения МВД Украины.

18 июля родились

1932 - Евгений Евтушенко, русский советский поэт, прозаик, сценарист, публицист, режиссёр.

1938 - Пол Верховен, американский режиссёр, голландец по происхождению.

1967 - Вин Дизель, американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.

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