17 августа: какой сегодня праздник

17 августа отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке — самые интересные из них.

Именины Андрея и Дарии, открыт фотосинтез, учреждена Пулитцеровская премия, день рождения Кузьмы, — OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 17 августа

Андрей, Михаил, Дария, Евдокия.

Также 17 августа

1502 — Христофор Колумб объявил Гондурас собственностью Испании.

1771 — английский ученый Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений.

1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

1968 — список самых популярных пластинок возглавили "The Doors" с альбомом "Waiting for the Sun".

2000 — американская певица Тина Тернер дала свой последний большой концерт в Европе.

Родились 17 августа

1943 - Роберт де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус".

1960 — Шон Пенн, американский актер и режиссер, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус".

1968 — Андрей Кузьменко, украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябін".

1977 - Тарья Турунен, финская рок-певица, пианистка и композитор, бывшая вокалистка группы "Nightwish".

1994 — Таисса Фармига, американская актриса, известная по сериалу-антологии "Американская история ужасов".

