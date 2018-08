17 серпня: яке сьогодні свято

17 серпня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій. У добірці - найцікавіші з них.

Іменини 17 серпня

Андрій, Михайло, Дарія, Євдокія.

Також 17 серпня

1502 - Христофор Колумб оголосив Гондурас власністю Іспанії.

1771 - англійський вчений Дж. Прістлі відкрив фотосинтез, виявивши, що повітря, зіпсоване горінням або диханням, стає знову придатним для дихання під дією зелених частин рослин.

1903 - Джозеф Пулітцер заснував Пулітцерівську премію.

1968 - список найпопулярніших платівок очолили "The Doors" із альбомом "Waiting for the Sun".

2000 - американська співачка Тіна Тернер дала свій останній великий концерт у Європі.

Народилися 17 серпня

1943 - Роберт де Ніро, американський кіноактор, режисер, продюсер, володар премій "Оскар" і "Золотий глобус".

1960 - Шон Пенн, американський актор і режисер, володар премій "Оскар", "Золотий глобус".

1968 - Андрій Кузьменко, український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер групи "Скрябін".

1977 - Тар'я Турунен, фінська рок-співачка, піаністка та композитор, колишня вокалістка гурту "Nightwish".

1994 - Таісса Фарміга, американська актриса, відома за серіалом-антологією "Американська історія жахів".

