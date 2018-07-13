14 июля 2018: какой сегодня праздник

14 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины Алексея, Аркадия и Петра, День взятия Бастилии во Франции и "Парад колесниц" в Индии, годовщины объявления воскресенья выходным, свадеб Брижит Бардо и Адриано Челентано - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 14 июля

Именины в этот день празднуют Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Лев и Петр.

Поздравляем!

День взятия Бастилии

Пожалуй, главный государственный праздник Франции, если судить по размаху торжеств. И не только Франции - отмечается он во всем мире, символизируя собой освобождение от деспотизма революционным путем.

Поводом для учреждения этой даты послужило историческое событие - штурм в 1789 году тюрьмы-крепости, символа абсолютизма. Взятие Бастилии положило начало Великой французской революции.

Ратха-Ятра в Индии

Ратха-Ятра, или "Парад колесниц", - ежегодный религиозный праздник вывоза Бога Джаганнатха, одной из форм Кришны-Вишну, из храма. В этот день в три гигантские колесницы, одну желтая и две синие, помещают статуи Джаганнатха, его сестры Субхадры и брата Баларамы. Сотни верующих запрягаются в колесницы и везут их по городу.

За ними следуют колесницы поменьше, платформы с паломниками, артистами, акробатами. В общей сложности поучаствовать в празднике приходят до 200 тыс. человек.

Также 14 июля:

1897 - воскресенье официально стало выходным днем в Российской империи.

1917 - Финляндия провозгласила автономию.

Опубликована декларация Временного правительства о национальной автономии Украины.

1964 - итальянский певец и актер Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.

Свадьба Адриано Челентано и Клаудии Мори

1966 - Брижит Бардо вышла замуж за Гюнтера Сакса.

1976 - в Канаде отменили смертную казнь.

14 июля родились

1862 - австрийский художник Густав Климт, основоположник модерна в живописи.

1918 - режиссер, сценарист, писатель из Швеции Ингмар Бергман. Обладатель множества премий, в том числе "Оскара".

Ингмар Бергман

Также OBOZREVATEL составил гороскоп на 13 июля по картам Таро.