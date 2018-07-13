14 июля 2018: какой сегодня праздник

14 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины Алексея, Аркадия и Петра, День взятия Бастилии во Франции и "Парад колесниц" в Индии, годовщины объявления воскресенья выходным, свадеб Брижит Бардо и Адриано Челентано - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 14 июля
Именины в этот день празднуют Алексей, Аркадий, Василий, Константин, Лев и Петр.
Поздравляем!
День взятия Бастилии
Пожалуй, главный государственный праздник Франции, если судить по размаху торжеств. И не только Франции - отмечается он во всем мире, символизируя собой освобождение от деспотизма революционным путем.
Поводом для учреждения этой даты послужило историческое событие - штурм в 1789 году тюрьмы-крепости, символа абсолютизма. Взятие Бастилии положило начало Великой французской революции.
Ратха-Ятра в Индии
Ратха-Ятра, или "Парад колесниц", - ежегодный религиозный праздник вывоза Бога Джаганнатха, одной из форм Кришны-Вишну, из храма. В этот день в три гигантские колесницы, одну желтая и две синие, помещают статуи Джаганнатха, его сестры Субхадры и брата Баларамы. Сотни верующих запрягаются в колесницы и везут их по городу.
За ними следуют колесницы поменьше, платформы с паломниками, артистами, акробатами. В общей сложности поучаствовать в празднике приходят до 200 тыс. человек.
Также 14 июля:
1897 - воскресенье официально стало выходным днем в Российской империи.
1917 - Финляндия провозгласила автономию.
Опубликована декларация Временного правительства о национальной автономии Украины.
1964 - итальянский певец и актер Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.
Свадьба Адриано Челентано и Клаудии Мори
1966 - Брижит Бардо вышла замуж за Гюнтера Сакса.
1976 - в Канаде отменили смертную казнь.
14 июля родились
1862 - австрийский художник Густав Климт, основоположник модерна в живописи.
1918 - режиссер, сценарист, писатель из Швеции Ингмар Бергман. Обладатель множества премий, в том числе "Оскара".
Ингмар Бергман
Также OBOZREVATEL составил гороскоп на 13 июля по картам Таро.