Мы что, все ку-ку?

1. Женщина - доска, в глазах тоска, рассказывает, как надо жить. Для чего? Чтобы выглядеть, как она?

2. Женщина - позитифф рассказывает нам за диету на Кубе. То есть с мохито в руках, по колено в Карибском море до меня лучше дойдет? А что, в Боярку и не за 1500 долларов в неделю нельзя?

3. Чувак с чувственным оскалом в галстуке из чистого полиэстера рассказывает, как заработать миллион на криптовалюте. Купи себе хомут достойный и рубашку обнови, "миллионер с причудами".

4. Ещё один "гуру" на внедорожнике из салона рассказывает нам, как заработать, покупая металлолом на свалке в Штатах. Езди на Мазде за 1500, "дарование".

5. Светило современной психологии рассказывает нам на онлайн курсах для неуравновешенных и одиноких, как быть счастливым (на основе передач рейтингового телеканала). Выйди на улицу, "Фрейд", вот тебе и case study.

6. Я вместо того, чтобы спать, пишу "это" в 5.50. Вот я точно ку-ку.