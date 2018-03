Сегодня с утра (а я тут просыпаюсь в 5-6 из-за сбоя во времени) выпуск новостей "обрадовал" упавшим в залив вертолетом и перестрелкой в Бруклине, четыре двухсотых. Теперь вот с карателем в переписке обсуждаем, у кого как стреляют, такой легкий сюрреализм.

Зайку перестрелкой не напугаешь! В Бруклин мне только в пятницу, а пока продолжаем изучать Манхэттен и местные приколы.

Траффик тут, конечно, впечатляет.

Во-первых, никто не соблюдает правила дорожного движения, особенно пешеходы! Все прутся везде на любой свет, без разбора, как носороги. Я стараюсь руководствоваться принципом "when in Roma do as Romans do", но тут что-то засомневалась, не очень хочется сгинуть под колесами желтого такси. Когда спросила коллег нью-йоркцев, почему такое безобразие на дорогах, мне гордо ответили "New-York is a city of free people". Город бунтарей, в общем.

Во-вторых, тут нет дорожных знаков в нашем понимании. Все указания и запреты прописываются словами: "из левой полосы поворот только налево", "односторонняя улица"... дело привычки, наверное, но это же надо успевать всё прочитать! Ну, и без английского языка особо машину не поводишь.

От всей этой адской суеты и людских потоков можно спастись в Сентрал-парке. Не знаю, кто его придумал, но он точно был гением, без этого парка Манхэттен бы задохнулся. Сделано очень удобно - машины пускают по туннелям, не прерывая сам парк, пешеходы разбредаются по тропинкам.

Тут всё кажется знакомым! Сколько жертв маньяков я здесь находила под мостами вместе с экспертами-криминалистами, сколько преступников преследовала по беговым дорожкам с копами из "Закон и порядок"! Из-за всех этих сериалов парк выглядит как закадычный приятель.

Людей немного, в основном тут тусят бегуны и выгуливатели собак. Если с первыми все понятно, то вот эти выгуливатели - это специально обученные (или не очень обученные) люди, которые забирают у владельцев собак и за деньги скопом их выгуливают каждое утро огромной веселой компанией от мопсов до сенбернаров. У меня вопрос к владельцам - зачем заводить собаку, если даже выгуливать ее не можете? Непорядок.

В парке есть сакральный битломанский участок - strawberry fields. Дакота - особняк, где жил Джон Леннон - стоит прямо у края парка. Здесь же Леннон и был застрелен. Дело "Битлз" живет до сих пор. На памятном месте, когда я подошла, лежала и рыдала по кумиру моей юности совсем молодая фанатка.

Идем дальше. Пока пройдешь весь парк, можно и запыхаться.

Ухо нервно дергается от языкового разброса на улицах. Тут можно услышать такое разнообразие языков и акцентов, что голова идет кругом. Английский, вроде как, доминирует, но хот-дог мне продали на французском, случайно попала на перепалку на китайском, охранники и кассиры чешут между собой на русском. Этот лингвистический Вавилон немного сбивает с толку.

Люди обычные. Тот же серо-черно-коричневый корпоративный стиль одежды всех больших северных городов. Не могу сказать, что на каждом углу встречаются Кэрри Бредшоу прямиком из Sex and the city. Обещанных мне хипстеров тоже не катастрофически много. Зато все с гаджетами! В наушниках! У трехлетнего дитяти телефон больше, чем у меня!

Город живет на приложениях. Приложения для всего: где лучше перейти дорогу, когда пойдет дождь, почем нынче пончики. Мы с нашими 3G и "уклонами" в этом плане еще на уровне детского садика.

Пройдя весь парк без проишествий, я вышла на Пятую авеню и к Метрополитен музей. Но это уже совсем другая история и другой пост.