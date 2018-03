Сьогодні зранку (а я тут прокидаюся в 5-6 через збій в часі) випуск новин "обрадував" вертольотом, що впав у затоку, та перестрілкою в Брукліні, чотири двохсотих. Тепер ось з карателем в листуванні обговорюємо, у кого як стріляють, такий легкий сюрреалізм.

Зайчика перестрілкою не злякаєш! У Бруклін мені тільки в п'ятницю, а поки продовжуємо вивчати Манхеттен і місцеві приколи.

Трафік тут, звичайно, вражає.

По-перше, ніхто не дотримується правил дорожнього руху, особливо пішоходи! Всі пруться всюди на будь-яке світло, без розбору, як носороги. Я намагаюся керуватися принципом "when in Roma do as Romans do", але тут щось засумнівалася, не дуже хочеться згинути під колесами жовтого таксі. Коли запитала колег нью-йоркців, чому таке неподобство на дорогах, мені гордо відповіли "New-York is a city of free people". Місто бунтарів, тобто.

По-друге, тут немає дорожніх знаків в нашому розумінні. Всі вказівки і заборони прописуються словами: "з лівої смуги поворот тільки наліво", "одностороння вулиця" ... справа звички, напевно, але це ж треба встигати все прочитати! Ну, і без англійської мови особливо машину не поводиш.

Від усієї цієї пекельної суєти і людських потоків можна врятуватися в Сентрал-парку. Не знаю, хто його придумав, але він точно був генієм, без цього парку Манхеттен задихнувся би. Зроблено дуже зручно - машини пускають по тунелях, не перериваючи сам парк, пішоходи розходяться стежками.

Тут все здається знайомим! Скільки жертв маніяків я тут знаходила під мостами разом з експертами-криміналістами, скільки злочинців переслідувала біговими доріжками з копами з "Закон і порядок"! Через всі ці серіали парк виглядає як близький приятель.

Людей небагато, в основному тут тусуються бігуни і люди, що вигулюють собак. Якщо з першими все зрозуміло, то ось ці вигулювателі - це спеціально навчені (або не дуже навчені) люди, які забирають у власників собак і за гроші скопом їх вигулюють щоранку величезною веселою компанією від мопсів до сенбернарів. У мене питання до власників - навіщо заводити собаку, якщо навіть вигулювати її не можете? Непорядок.

У парку є сакральний бітломанскій ділянку - strawberry fields. Дакота - особняк, де жив Джон Леннон - стоїть прямо біля краю парку. Тут же Леннон і був застрелений. Дело "Бітлз" живе до сих пір. На пам'ятному місці, коли я підійшла, лежала і ридала по кумиру моєї юності зовсім молода фанатка.

Йдемо далі. Поки пройдеш весь парк, можна і задихатися.

Вухо нервово смикається від кількості мов на вулицях. Тут можна почути таке розмаїття мов і акцентів, що голова йде обертом. Англійська, нібито, домінує, але хот-дог мені продали французькою, випадково потрапила на сварку китайською, охоронці і касири чешуть між собою російською. Цей лінгвістичний Вавилон трохи збиває з пантелику.

Люди звичайні. Той самий сіро-чорно-коричневий корпоративний стиль одягу всіх великих північних міст. Не можу сказати, що на кожному розі зустрічаються Керрі Бредшоу прямо з Sex and the city. Обіцяних мені хіпстерів теж не катастрофічно багато. Проте всі з гаджетами! В навушниках! У трирічної дитини телефон більший за мій!

Місто живе на додатках. Додатки для всього: де краще перейти дорогу, коли піде дощ, почому нині пундики. Ми з нашими 3G і "уклонами" в цьому плані ще на рівні дитячого садка.

Пройшовши весь парк без пригод, я вийшла на П'яту авеню і до Метрополітен музей. Але це вже зовсім інша історія і інший пост.