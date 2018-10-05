Эволюция стиля. Мужчина, как объект пристального внимания. Классификация. Часть 3. Интеллигенция.

Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем!

В виду неподъемного статуса украинской интеллигенции, блог будет сокращен ровно на столько, на сколько все мы ощущаем себя таковыми - нервно вздыхающими по поводу закрытия школ и притеснения языков, распространения чуждых нам фильмов, печатных и интернет-изданий, отсутствия культуры в массах и метаморфозах нашего языка, неясно дрейфующего между рекламными лозунгами на ТВ и концертами поющего ректора.

Мы любим рассуждать о былом величии и об объединении всех прогрессивных-демократических-национальных-локальных-совестливых сил и силенок, также мы любим славить власть, особенно в период раздачи слонов в виде орденов и медалей, Мы любим господина Пе-Же, мы хотим носить оранжевые шаровары, когда речь вдруг заходит о нашем собственном благополучии, так как в нас развился инстинкт панического самосохранения в результате долгих лет позитивного общения с властью, отказывающейся признавать наше право на легкую критику и наше инфернальное желание словом победить демона в нас самих живущего.

И поэтому у интеллигенции есть два пути (либо она ведет меня в ЗАГС, либо к прокурору): путь первый – слияние в стиле с властью – то есть делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, а это влечет за собой инвестиции в виде костюмов дорогих, обуви чернее сажи, рубашек в стиле начальника управления Кабмина с галстуком красного цвета (а вдруг что-то там наверху напутали и к власти уже вернулись те, что любят вождя в костюме-тройке), путь второй – нигилизм, то есть беспробудное скатывание в массы, поиск себя в вышиванках – спортивных костюмах – демократичной одежде, так как никому не удастся убить в нашей интеллигенции молчаливый протест, понятный лишь ей самой и выраженный странными фантасмагорическими символами.