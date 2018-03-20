"Ты квач!": Вышел первый трейлер комедии

Вышел первый дублированный трейлер комедии "Ты квач!" от режиссера Джеффа Томсича. В прокате лента появится 14 июня.

Фильм рассказывает о пяти университетских друзьях, которые собираются вместе, чтобы поиграть в "квача без правил", рискуя своими шеями, работой и отношениями. Чтобы победить, надо сбить противника с ног с криком "Ты квач!".

В этом году игра совпадает со свадьбой одного из непобедимых игроков, поэтому он может стать легкой мишенью. Но парень знает, что друзья идут по его душу и... он готов. История основана на реальных событиях и показывает, как далеко некоторые мужчины могут зайти ради победы.

В фильме снялись: Аннабелль Уоллис ( "Король Артур Легенда меча", "Анабель"), Джон Хэмм ( "На драйве", "Город воров"), Айла Фишер ( "Великий Гэтсби", "Иллюзия обмана"), Джереми Реннер (дилогия "Мстители", "Прибытие"), Эд Хелмс (трилогия "Мальчишник", "Незаконнорожденные").

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