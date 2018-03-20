"Ти квач!": вийшов перший трейлер комедії

Вийшов перший дубльований трейлер комедії "Ти квач!" від режисера Джеффа Томсіча. В прокаті стрічка з'явиться 14 червня.

Фільм розказує про п’ятьох університетських друзів, які збираються, щоб грати в "квача без правил", ризикуючи своїми шиями, роботою та стосунками. Щоб перемогти, треба збити супротивника з ніг з криком "Ти квач!".

Цього року гра співпадає з весіллям одного з непереможних гравців, тож він може стати легкою мішенню. Але хлопець знає, що друзі йдуть по його душу і… він готовий. Історія базується на реальних подіях і показує, як далеко деякі чоловіки можуть зайти заради перемоги.

У стрічці знялися: Аннабелль Уолліс (“Король Артур: Легенда меча”, “Анабель”), Джон Хемм (“На драйві”, “Місто злодіїв”), Айла Фішер (“Великий Ґетсбі”, “Ілюзія обману”), Джеремі Реннер (дилогія “Месники”, “Прибуття”), Ед Хелмс (трилогія “Похмілля”, “Байстрюки”).

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