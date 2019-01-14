Останній сезон ''Гри Престолів'': стала відома точна дата виходу

Перша серія восьмого сезону серіалу "Гра Престолів" вийде в ефір 14 квітня. Цей сезон стане останнім.

Серіал знятий за мотивами фантастичних романів Джорджа Мартіна з циклу Пісня льоду і полум'я. Про це йдеться в офіційному тізері серіалу, оприлюдненому компанією HBO.

На каналі HBO Гра престолів виходить з 2011 року, за цей час проект отримав 38 премій Еммі. Сьомий сезон завершився 28 серпня 2018 року, останній епізод за переглядами встановив рекорд.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 - HBO (@HBO) 14 січня 2019 р.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явився трейлер нового українського блокбастера.

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