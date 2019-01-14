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Останній сезон ''Гри Престолів'': стала відома точна дата виходу

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Перша серія восьмого сезону серіалу "Гра Престолів" вийде в ефір 14 квітня. Цей сезон стане останнім.

Серіал знятий за мотивами фантастичних романів Джорджа Мартіна з циклу Пісня льоду і полум'я. Про це йдеться в офіційному тізері серіалу, оприлюдненому компанією HBO.

Останній сезон ''Гри Престолів'': стала відома точна дата виходу
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Помолоділий Ф'юрі та агент Колсон: з'явився новий трейлер ''Капітан Марвел''

На каналі HBO Гра престолів виходить з 2011 року, за цей час проект отримав 38 премій Еммі. Сьомий сезон завершився 28 серпня 2018 року, останній епізод за переглядами встановив рекорд.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явився трейлер нового українського блокбастера.

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