Лето, ах, лето... Лето у нас это не только загородные пляжи и клубная жизнь под звездным небом, это не только бесконечные чартеры на моря и океаны, это не только бюджетные путевки и помидорный загар, лето - это прежде всего расцвет культурной жизни страны.

Спроси у любого: Где ты? Продвинутые будут во Львове, на джазе, погружаться в чарующий мир непонятной музыки только потому, что "надо" и "там все", другие будут бегать по столице в поисках билетов и компании на модные фестивали якобы "современной" музыки, на которые приедут давно забытые на Западе звезды и звездочки, но ни те, ни другие не смогут проигнорировать величайшее событие в культурной жизни нашей страны – Одесский кинофестиваль.

А ведь именно в Одессе искушенной публике будут представлены глубоко философские драмы, в которых мы как минимум полчаса будем взирать на переживания действующих лиц, потом нам покажут дорогу, ведущую вдаль (не путать с трассой Киев – Одесса), потом минут 10 потрясающих видов, и только потом мы наконец-то станем участниками диалога действующих лиц, что не просто подарит нам почву для размышлений, а даст нам возможность прямо там, в кинотеатре, зачекиниться, написать краткую рецензию в Фейсбук и выложить сториз в Инстаграм.

Но ничто так не приближает нас к прекрасному, как фестивальная красная дорожка, ведущая через заветные щелчки камер и крики прессы (прямо Канны) в зал официальной церемонии открытия, где смешаются все - ВИПы и чиновники, бизнесмены и театралы, актеры и певцы, светские львицы и сопровождающие их загорелые красавцы, где шампанское подается в неограниченных количествах и бесплатно, откуда ведут прямую трансляцию все ведущие теле- и радио-каналы страны.

Как же нам с вами не затеряться в этом море богатых и знаменитых, как же получить свою минуту гламурной славы, как выделиться среди бриллиантов, шпилек и глубоких вырезов.

Вы – одессит:

1. Парадно – выходные шорты, отутюженные, рубашка с коротким рукавом и рисунком "пожар в джунглях", сандалики с носочками и томная блондинка под локоток. Вам обеспечено 100% рагульной прессы, вы получите безумное количество публикаций, репостов и комментариев. Прекрасен любой пиар за исключением некролога (слова ректора одного популярного университета).

2. Слегка помятый льняной костюм, свежий загар какой-то станции Фонтана, шелковое поло, эффектные мокасины и очки от самого Тома Форда, рядом звезда местного разлива с ошарашенным взглядом и глубочайшим разрезом в платье из последней коллекции одного малоизвестного дизайнера (подруга привезла из Милана). Вам обеспечено внимание локальных медиа, которые знают о ваших связях, и о том, кто на местном уровне кормится с ваших ладоней, плюс звезда хорошо держит кадр.

3. Деловой костюм, напряженный взгляд, черная сияющая обувь, дорогой галстук, вы – чиновник, у вас доступ во все зоны, в руках телефон, а вдруг? Рядом супруга ("счастливый" десятилетний брак, двое детей) в консервативном дорогом костюме. Вам гарантировано интервью национальных развлекательных каналов, фотографии будут размещены во всех онлайн изданиях, а ваши комментарии о судьбе культуры в нашей стране станут началом вашего продвижения по партийной лестнице.

Вы – приезжий:

1. Нервно собирались, проверяли все сайты с погодой, долго дискутировали с подругой жизни по дресс-коду открытия, в конце концов, вы в смокинге, весь мокрый от палящего южного солнца, в глазах печаль, так как вы в "этом" одни, подруга в платье в пол, макияж простой, но модный, минимум украшений, максимум улыбки. Максимум две-три фотографии на фоне брендволла.

2. Пиджак в широкую полосу, бордовые брюки, фарфоровая улыбка, на ногах сандалики, ваше реноме арт-критика, куратора выставок и известного светского балагура докатилось и до Южной Пальмиры. На вас все камеры, женщины с блестящими микрофонами уже толпятся в ожидании интервью с вами, вы – звезда.

3. Вам случайно перепал пригласительный на двух, вы еще не успели получить солнечный удар и снежная белизна вашей кожи отражает вспышки фотокамер, вы одеты как и должно быть – прекрасно скроенный пиджак, белая рубашка и эффектный галстук, вы не коррупционер и не борец с коррупцией, вы просто любите кино. Вас сфотографируют, и в отчете напишут просто: Гости открытия. Обидно.

Дамы и господа, убедительная просьба: не давайте таким, как я, повод для очередного поста, просто уделите внимание дресс-коду, не так часто видим мы вас всех в одном месте, под одной крышей, связанных "одной целью". Это ж все же культурное мероприятие, а не "прачечная".