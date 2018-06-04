Загадковий Київ: незвичайні дворики і дивні пам'ятники столиці

Навіть кияни, що майже все життя прожили в столиці, часто дивуються незвичним дворикам у центрі міста, або дивним, раніше незнаним пам’ятникам.

Екскурсовод та автор блогу про столицю "Нескучний weekend" Оксана Пурик спеціально для CityOboz розповідає маленькі таємниці міста, показуючи задвірки Будинку профспілок, годинник на Головпоштамті, двір будинку на даху гаражів та пам’ятники Лесю Курбасу і Тарасу Шевченку.

Голова Шевченка

Пам’ятників Шевченку в нашому місті декілька. Всі знають про монумент в однойменному парку, або про бюст на Оперному театрі. Є пам’ятники поету і біля музеїв. А от погруддя у дворі Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури мало хто бачив.

Проте найдивніший пам’ятник Кобзарю знаходиться в одному із дворів по вул. Довженка, неподалік станції метро "Шулявська". Це голова, яка встановлена просто на асфальті, під вікнами першого поверху.

Задвірки Будинку профспілок

З 70-х років минулого століття цей будинок стоїть на розі Хрещатика та Майдану Незалежності. Для того, щоб його побудувати, було знесено будівлю Київського дворянського зібрання, яка простояла тут цілих 125 років.

Після сумних подій у лютому 2014-го, будинок профспілок обіцяють відкрити після реконструкції вже до кінця року нинішнього. Має запрацювати і годинник, що розмістився на 24-метровій вежі на даху будівлі.

Але найцікавіше знаходиться саме на задвірках цього будівництва. Будинок профспілок не просто ремонтується, він розростається вглиб двору. Зазирнути та "проконтролювати" хід реконструкції можна зайшовши у підворіття зі сторони вул. Хрещатик.

Двір будинку на даху гаражів

Якщо ви вже проберетесь на цю територію, рекомендуємо піти далі. Біля величезного смітника ви помітите металеві сходи, які ведуть у двір будинку по вул. Костьольній, 6. Здавалось би, що тут може бути дивного? Проте, потрапивши нагору, ви зрозумієте, що частина двору розташувалась на даху чи то гаражів, чи то СТО… Пересувайтеся дуже обережно, адже стан плит під вашим ногами доволі поганий. Питання, яке залишається відкритим – для кого в такому місці встановлено дитячий майданчик?

Дивний годинник

Цей годинник знаходиться на Головпоштамті – при його розробці використали механізм телеграфного апарату СТА-М-67. А незвичний він тим, що показує час у 60 регіонах планети. З самого початку на годиннику були позначені різні міста, багато з яких – з Радянського Союзу. Розташовувались вони за рухом Сонця зі сходу на захід. Перший такий годинник постраждав під час нещасного випадку 2 серпня 1989 року, коли обвалилися колони біля головного входу. Після ремонту форма хронометру залишилась старою, але було замінено зміст графічних елементів.

Людина, що була театром

Є в Києві вулиця, на якій можна згадати про реформатора театру – Леся Курбаса. Його життя було не дуже довгим, проте насиченим. Він стріляв собі в серце через нещасливе кохання, з кулею в грудях прожив до кінця життя. Курбас знав вісім мов та займався літературними перекладами. Він заснував кілька театрів ("Молодий театр", "Березіль", "Кийдрамте" та інші), а ще ввів до обов’язкового акторського вишколу акробатику і спорт.

Саме цій людині на вул. Прорізній встановлено пам'ятник, а також пам'ятну дошку на стіні Київського академічного Молодого театру, в якому творив великий режисер протягом 1918-1919 років.

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