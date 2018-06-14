Здати кров - врятувати життя: п'ять надихаючих історій про донорство

Тема донорства крові в Україні так чи інакше завжди на слуху, будь то соціальна реклама чи екстрений пошук власника певної групи. Багато хто знає, що для деяких пацієнтів донорська кров - єдиний шанс вижити. Що іноді її не вистачає, особливо для людей з рідкісною групою. Але чи знали ви, що насправді донорська кров потрібна завжди?

Сьогодні, 14 червня, у Всесвітній день донора крові, CityOboz розповідає історії тих, хто усвідомлено вирішив здавати кров для інших людей.

Дмитро Черницький, організатор бігових спортивних заходів, марафонів, напівмарафонів

Особистий архів

У мене немає історії про щось, що мене підштовхнуло стати донором, про якусь подію з життя і т.д. Раніше я ніколи не здавав кров. Але я знаю, що в певних ситуація вона людям потрібна, і іноді її буває складно дістати. Часто шукають донорів, кров певної групи.

Але для мене це спосіб прояву соціальної позиції. Я сприймаю це так само, як і пожертвування на благодійність, підтримку якихось проектів, які можуть допомогти змінити життя інших людей. Це моя соціальна позиція в цьому питанні. Ще я знаю, що це добре для організму. Кажуть, що завдяки здачі крові вона оновлюється.

Коли я прийшов здавати кров, мені сказали що у мене група IV +, що людей з такою мало, і вона дуже потрібна. Тому мене попросили стати ще донором плазми. Збираюся піти.

У мене високий гемоглобін, гарне здоров'я, я досить активно займаюся спортом, бігаю. І я не помітив, що мені донорство якось шкодить, що я погано себе почуваю або ще щось. Тому, якщо у мене є можливість це робити, то чому б і ні.

Побоювань особливих у мене не було. Я не живу побоюваннями і нікому не раджу. Якщо ви вирішили щось робити - робіть це усвідомлено. Але, звичайно, потрібно йти в те місце і до тих професіоналів, яким довіряєте. Я здавав в "Охматдиті". Ще у мене багато друзів, які працюють волонтерами в таких організаціях, і вони мене самі запрошують. А ще крутіше прийти здавати кров разом з партнером. Не тільки разом ходити в кіно, але і бути донорами. Я пропагую таку концепцію здачі крові.

А взагалі я думаю, що на все свій час. Я давно хотів стати донором, але якось не збігалося це з вільним часом або чимось ще. Напевно, потрібно просто знайти для себе важливу причину, чому ти хочеш це зробити, і тоді це мотивує. Я вважаю, що важливо не робити це на автоматі або тому, що це роблять інші люди. У цьому питанні важлива усвідомленість. Я за такий підхід, всіх підряд агітувати не стану. Якщо хочеш допомогти або бачиш в цьому цінність - тоді йди і роби. Можливо, хтось так не вважає, але у кожного своя точка зору. Я за усвідомленість того, що ми робимо.

Але ми можемо постаратися побачити в цьому щось більше. Є багато людей, які знаходяться в критичних ситуаціях, і, можливо, їм потрібна саме ваша група крові. І ніхто не знає, де він сам може опинитися завтра. Можливо, так само потрібна буде допомога і підтримка інших людей.

Олена Найко, керівник роздрібної торговельної мережі

Особистий архів

Донором крові я стала три роки тому. Мене надихнула моя співробітниця, яка давно була активним донором, і я пішла з нею в "Охматдит". Це було 19 грудня - День Святого Миколая. Як зараз пам'ятаю цю історію і те, як радів персонал тому, що в цей день було багато донорів.

Крові я ніколи не боялася, про процедуру співробітниця мені розповіла, тому я знала, чого чекати. Це відносно безболісно, ​​все проходить швидко. Після цього я здавала кров ще в багатьох центрах переливання, але в основному я донор "Охматдит".

Це - місце, де для дітей зі специфічними діагнозами постійно потрібна кров або її компоненти. Ще там банк крові. І дуже сумно, коли їм телефонують з різних відділень і просять допомогти, а вони не можуть, тому що банк порожній. А так відбувається тому, що дуже мало людей, які здають кров регулярно, а не в екстреному випадку.

Я здаю кров раз в квартал. Частіше не можна, тому, що вона не встигає оновлюватися. Перед забором крові перевірять тиск, візьмуть базові аналізи. Потім проводять забір крові і роблять більш детальні аналізи. А потім ще передзвонюють і повідомляють, якщо раптом щось виявили.

Було пару випадків, коли строгий відбір "Охматдиту" я не пройшла. Мене не допустили до здачі, тому що їм не подобався вміст якогось компонента, а кров повинна бути ідеальною. Багато людей на цьому етапі відсіюються, тому що, мало того, що є багато протипоказань, так потім ще твоя кров може виявитися недостатньо хорошою.

Якось я не змогла за показниками крові здати її в "Охматдиті" для дівчинки, яка дуже її потребувала. Дуже засмутилася. Але привезла свого тренера і змусила його здати кров замість мене.

Ще пару раз здавала для знайомих в міському та обласному центрах. Там все не так строго, але теж перевіряють стан. Їм важливо, щоб донор себе нормально почував, а не просто забрали кров і забули про нього.

Я - ідеальний донор. Я відчуваю себе чудово, мені взагалі це ніяк не ускладнює життя, мені не треба лежати, приходити в себе. Я просто перед роботою приїжджаю в певний день. Мені подобається чомусь робити це в четвер.

Донором може стати кожен, у кого немає протипоказань. Для цього не потрібно нічого особливого. Головне - дотримуватися базових принципів. А ще можна прийти в установу і подивитися як це все влаштовано, чи готовий ти морально, чи ні. Це ні до чого не зобов'язує, потрібно тільки паспорт з собою взяти.

Але насправді багато людей до цього ставляться несвідомо, бояться якихось дивних міфів, що у них будуть руки-ноги викручувати, що їм гемоглобіну не вистачить і т.д. Ні, такого немає. Я не відчуваю жодних негативних моментів.

І я хочу, щоб люди відповідально підходили до цього питання і здавали кров. Заради свого майбутнього. Нехай не для когось, а для себе. Тому що, навіть якщо підходити до цього виключно з точки зору розрахунку, - то донора ретельно обстежують безкоштовно. А ще й дають печиво, сік і, якщо треба, вихідний день. Я вважаю, що якщо у людини немає протипоказань - то вона зобов'язана бути донором. Це мій девіз. Я здаю 450 мл (а з аналізами - майже 500 мл) крові, встаю і йду жити своїм звичайним життям.

Оксана Молдавчук, асистент лікаря, волонтер

Особистий архів

Я стала донором ще будучи студенткою. Все починалося з банального - потрібні були гроші. А до нас як раз в університет приїжджала делегація з Київського міського центру крові. Можна було прийти з паспортом і здати. Мені сподобалося. Здала один раз, другий. Потім ми всім факультетом здавали кров для студента, з яким стався нещасний випадок. І це вже робилося не заради грошей, а заради життя. В цілому кров я здавала, напевно, разів 8.

У мене I- група. Мені говорили, що у мене хороша кров - універсальної групи, і завжди просили здавати знову і знову. І я зробила для себе цією звичкою - здавати хоча б один раз на рік. А потім я ще прочитала, що це хороша процедура для омолодження.

Зараз, якщо мене не просять здати кров цілеспрямовано для кого-то, я самостійно приїжджаю до Київського міського центру крові раз-два на рік, а вони вже самі вирішують, для кого вона потрібна. Для мене це вже стало доброю справою з подвійним позитивним ефектом. Адже при заборі роблять аналізи, а потім можна подивитися всі показники, які вони перевірили. І мені не шкода своєї крові, тому що я знаю, що вона комусь допоможе. А якщо не підійде - то не підійде.

Я намагаюся вести здоровий спосіб життя, готуватися до самої процедури забору, щоб віддати максимально здорову кров. Заходжу на сайт, читаю мінімальні рекомендації, дотримуюся їх і йду здавати.

При мені завжди кров забирали одноразовими системами, тому у мене ніколи не виникало сумнівів у безпеці. Тим більше, це проходить в Центрі крові в спеціально відведеному приміщенні. І їх персонал мені завжди дуже імпонує - вони дуже доброзичливі і турботливі, відразу готові підхопити, якщо, наприклад, голова закрутилася, напоїти чаєм. У незрозумілому стані вони донора не відпускають. Туди завжди приємно повертатися. Іноді вони вираховують термін, необхідний для відновлення організму, і самі мене запрошують.

Я впевнена, що донорства не потрібно боятися. Якщо є якийсь страх, то краще йти з групою підтримки, наприклад, з друзями. Так і веселіше, і не так страшно. А лікарі завжди допоможуть. І, звичайно, не потрібно забувати, що донорство - це добра справа.

Сергій Косянчук, зубний технік

Особистий архів

Донором я став, коли влаштувався працювати в одну з районних поліклінік Києва. Посприяло цьому і професійне оточення, і просто розуміння того, що цє дійсно може комусь врятувати життя. Роблю це зазвичай в Інституті серця, але здаю компонент крові - плазму.

До процедури забору потрібно підготуватися - кілька днів дотримуватися стандартної дієти, не вживати алкоголь, в день здачі обмежити куріння і фізичні навантаження.

В процесі складнощів зазвичай не виникає. Приходиш, здаєш кров на аналіз, п'єш чай з печивом і чекаєш результат. Якщо все з показниками добре, то подальший процес займає години дві. Говорячи простою мовою, з забраної крові виокремлюють плазму, а саму кров з фізрозчином повертають на місце. Якщо щось раптом пішло не так, наприклад, з'явилася слабкість, - лікарі допоможуть. Ніколи не стикався з байдужим ставленням до донора.

Пізніше можна прийти за розгорнутими результатами досліджень. Я думаю, що це один з великих плюсів - робиш добру справу і контролюєш власне здоров'я одночасно. Ще за донорство мають дати вихідний і плюс один день до відпустки. Якщо потрібно, в Центрі видадуть відповідну довідку. У деяких медустановах за донорську кров навіть символічно платять.

В цілому я здавав плазму більше 20 разів, і жодного впливу на організм не помітив. Можливо, крос відразу після процедури не пробіжиш, але і без сил днями лежати теж не будеш. Сумнівів у безпеці процедури теж не виникало - роблять все в спеціальному кабінеті, кров забирають одноразовими системами. Єдина проблема в цій сфері, з моєї точки зору, - це відсутність в Україні єдиної бази донорів.

На жаль, часто до донорства людини щось підштовхує, наприклад, екстрена ситуація, коли вирішується питання життя або смерті. Але, як на мене, краще вибрати усвідомлений шлях. Виділяти кілька годин і трохи крові кілька разів в рік не складно, а розуміння того, що це дійсно може комусь допомогти, дуже мотивує.

Владислава Цокало, організатор донорського проекту "Zdai Blood"

Особистий архів

Донорство в моєму житті з'явилося два роки тому, в травні 2016-го. Моя подруга Дарина Власенко і її одногрупниці проводили дводенну донорську акцію "Здай Blood - зроби свій вклад". У той час вони якраз закінчували КПІ за спеціальністю "Соціологія", а створення акції було їхнім домашнім завданням, яке вони вирішили з паперу перенести на реальність.

Вперше я здала кров саме заради підтримки проекту, а потім затягнуло. Ці акції проводили раз в три місяці - це якраз той термін, який повинен пройти для відновлення організму. Після другої, в серпні 2016-го, я запропонувала свою допомогу в проекті і стала частиною команди. З тих пір я була донором 10 разів. Кров здаю за викликом в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

В Україні в питанні донорства є проблеми. Основні, на мій погляд, - те, що люди не знають, що кров потрібна постійно і відсутність єдиної системи або бази донорства. А ще часто ми зустрічаємо людей, які вірять в різні міфи щодо донорства, через які і не йдуть здавати кров. І найпопулярніші - це "я курю, тому не можу здавати кров" і "мені сказали, що там можна занести інфекцію". Можу сказати, що при здачі крові рекомендують не палити дві години до і після процедури. А з приводу інфекцій - при здачі крові все стерильно, пакети відкривають безпосередньо перед процедурою, а всі місця ретельно обробляються.

Ще одна проблема в тому, що часто людина хоче здати кров, але не знає, куди звертатися. І як раз розповісти про те, як, де і коли можна стати донором - завдання нашого проекту. А основну інформацію щодо підготовки до процедури можна знайти в інтернеті - про харчування і загальні рекомендації. Від себе можу порадити завжди переглядати списки тимчасових і абсолютних протипоказань. При виявленні хоча б одного з них до здачі крові не допустять, так що, дізнавшись заздалегідь, можна заощадити власний час.

А ще обов'язково снідати і завжди носити з собою паспорт. Хто знає, коли твоя кров може знадобитися іншому.

Коментар спеціаліста: Анатолій Корнутяк, лікар-терапевт

Людині донорство не шкодить абсолютно. Навпаки, це позитивно впливає на організм за рахунок того, що активізується кістковий мозок, в якому виробляються елементи крові, і це дає поштовх генерації клітин. Від цього процесу навіть трохи імунітет підвищується. Хоча сильне оздоровлення організму за рахунок донорства - це міф. Ще один аспект - донори більш стійкі до крововтрат при кровотечах.

При процедурі використовуються одноразові системи, тому вона безпечна. Людина, яка здає кров, нічим не ризикує. Більш того, кров донора ретельно обстежується, тому будь-які зміни вчасно виявляються і лікуються.

Однак, для донорства є протипоказання, абсолютні і тимчасові. Це наявність інфекцій, ряду захворювань, прийом ліків і т.д. Наприклад, не рекомендовано донорство тим, у кого анемія, у кого гемоглобін і так ледве дотягує до норми - вагітним жінкам, матерям, які годують немовлят, вегетаріанцям або людям, які дотримуються спеціальної дієти.

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