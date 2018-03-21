Весна всупереч погоді: поради психологів

Коли на календарі 21 березня, а за вікном сніг, ожеледиця і 10 градусів морозу, мимоволі думаєш: та що ж це таке! Люди, втомлені від довгої зими, впадають у відчай. Знижується працездатність, виникає апатія, пропадає апетит і бажання.

Чи можна зробити так, щоб в серці настала весна - навіть якщо за вікном аж ніяк не весняна погода? З цим питанням CityOboz звернувся до двох відомих психологів. І ось що вони порадили.

Психолог, психотерапевт Олена Ільченко

Не драматизуйте

Довга зима не може викликати депресивних станів у клінічному сенсі цього слова. Всі ми впевнені в тому, що весна, літо, осінь, зима все одно прийдуть - в цьому і полягає стабільність цього світу, то, в чому ми можемо бути впевнені. Тому я б не драматизувала цю ситуацію. Просто слід згадати, що весна все одно буде, незважаючи на те, що вона затримується.

Подивіться в майбутнє

Якщо в когось така погода викликає поганий настрій, роздратування, можна подивитися прогноз погоди, і побачити, що через тиждень нас чекає активне потепління. Тобто, потрібно видихнути і просто почекати кілька днів. Весна все одно прийде, і все буде добре.

Займіться тим, що радує

Якщо комусь це не підходить і позбутися від поганого настрою потрібно вже сьогодні, можна згадати про те, що вас радує, або зайнятися приємними справами. Якщо вас радує смачна їжа, побалуйте себе чимось смачним, якщо теплі стосунки - організуйте зустріч з людиною, яка вам приємна, якщо це гарна книга або фільм, нехай буде книга або фільм.

Головне - зрозуміти, що така погода не назавжди, а лише на тиждень, і цей тиждень заповнити улюбленими справами, заняттями, які приносять задоволення. Якщо зовсім нічого не хочеться, то можна просто побільше спати.

Доктор психологічних наук, професор Прикарпатського університету Олена Ліщинська

Погана погода сама по собі не може викликати депресію, якщо людина здорова і у неї все добре. Тому тут все не так страшно. Але багато що залежить і від загального фону - так би мовити, від загального емоційного поля, яке оточує людину.

Ставтеся до погоди з гумором

За моїми спостереженнями, у нас штучно розкручується депресивний настрій - в моді меланхолія. Модно нити, модно скаржитися. Звичайно, це ще й особливість нашої ментальності, але якщо це ще й підтримується суспільством ...

Є така річ як емоційне зараження. Люди заражаються один від одного негативними емоціями. Вважається, що треба засмучуватися, що недоречно бути в гарному тонусі, недоречно бути позитивно налаштованим, недоречно бути занадто щасливим. Тебе не зрозуміють. Це закономірності існування людської психіки.

Якщо до цієї меланхолії і іпохондрії додати ще і 21 березня і тут - на тобі - морози і зима, - це може бути дійсно погано для людини. Але багато що залежить і від нас, і від ЗМІ.

Пам'ятайте: все життя людей рятує гумор. До речі, в тих же соцмережах зараз дуже багато смішних картинок, смішних мемов та іншого. Використовуйте їх для підняття настрою!

Перемикайтеся з емоцій на розум

Коли ми психічно здорові, і у нас просто поганий настрій, нам нічого не загрожує. Але потрібно розуміти, що, якщо ви довго перебуваєте в такому стані, це може викликати захворювання.

Тому я рекомендую переключатися з емоцій на розум. При цьому розум каже: "Будь здоровий, будь в хорошому настрої, тому що хворий ти точно нікому не потрібний". Так що потрібно підключити критичне мислення, проаналізувати, "чому я опинився в такому стані"? Як тільки побачите, що об'єктивних причин для цього немає, треба брати себе в руки, міняти спосіб мислення і не дозволяти поганому настрою псувати своє життя.

Розберіться в собі

Скажу ще одну річ, яку більше зрозуміють жінки, оскільки вони більш інтуїтивні. Часто ми відчуваємо своїх рідних і улюблених. І дуже важливо перевірити себе, чому у вас поганий настрій. Можливо, близька людина таким чином сигналізує вам про свою реальну проблему.

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