Вальпургиева ночь в Украине: традиции и обряды

В ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают мистический праздник – Вальпургиеву ночь. Считается, что в этот период слабеет граница между мирами живых и мертвых. Ведьмы на метлах слетаются на шабаш на высокие горы, веселятся с демонами и устраивают оргии. А люди разжигают костры, чтобы отогнать мертвых и неприкаянных духов, которые по поверью блуждают среди живых.

Мистикой окутан и Киев. Столицу Украины издавна называют городом ведьм и магии. Наши предки верили, что древние валы вокруг Киева – это мифологический змей Уроборос, который обвивает кольцом Землю, ухватив себя за хвост.

Как праздновали в Украине Вальпургиеву ночь и как защититься от нечистой силы, CityOboz рассказала одна из основательниц столичного ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева.

Верования и обряды

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В дохристианский период у разных народов этот праздник называли по-разному. У кельтов это был Бельтайн, в Германии и Центральной Европе – Вальпургиева ночь. В Киевской Руси в первые дни мая поклонялись Живе – богине весны, жизни и плодородия.

В Живину ночь, 1 мая, праздновали окончание зимы и встречали наступление летнего периода – "большого солнца". Люди считали, что в этот день грань между потусторонним и реальным миром становится очень тонкой. Поэтому многие пытались защитится от нечисти или просили у духов помощи.

Чтобы уберечься от демонов и чертей, люди совершали специальные обряды – сжигали чучело ведьмы и обходили ночью села с факелами, жгли костры на высоких холмах и горах.Для очищения от негативной энергии славяне зажигали белые и зеленые свечи, а потом пять раз обходили их по кругу. Наши предки задабривали богов, просили у них хороший урожай и здоровое потомство. Если хотели, чтобы их желания сбылись, проводили ритуал с цветущим деревом. К растению привязывали ленты, загадывали желание, а потом высаживали.

Согласно поверьям, в Вальпургиеву ночь травы обретают магическую силу и становятся целебными. Многие знахарки знали это и именно в эту ночь пополняли свои запасы.

Также считается, что в ночь на 1 мая рождаются дети с мистическими способностями, например, с даром предсказывать будущее.

"Люди, которые родились в Вальпургиеву ночь, не только девушки, но и мужчины, более сильные, имеют потенциал для развития таких сил – это усиленная интуиция, это умение читать людей, понимать их намерения, можно ли им доверять или нет", – добавляет Олеся Остафиева.

13 Лысых гор Киева

Лысая гора в Киеве facebook / Aleksandr Zubko

Киев не зря называют мистическим городом. Здесь целых 13 Лысых гор, где ведьмы проводили тайные ритуалы.

В Средневековье колдуньи собирались на высоких холмах за пределами города. Когда Киев разрастался и поглощал одну гору, ведьмы переходили на другое магическое место.

"Ведьмы кочевали по городу, и, по разным оценкам, считается, что в Киеве было 13 Лысых гор. Но не все сохранились. Например, одна из них, которую описывает Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите", находилась на левом берегу, в районе ст. метро Черниговская. Ее срезали, когда расстраивали город", – рассказывает Олеся Остафиева.

Сегодня в Киеве Лысой горой называют четыре места – это одноименная гора на Выдубичах, Замковая гора возле Андреевского спуска, холм Юрковица на Подоле и Щекавица, которая тянется от Подола в сторону Лукьяновки.

Староверы до сих пор собираются на Замковой горе. А на Выдубичах стоит капище и алтарь, где в древности ведьмы проводили свои ритуалы.

Как защититься от ведьм в Вальпургиеву ночь

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В Вальпургиеву ночь, чтобы защититься от чертей и злых духов, наши предки обильно посыпали порог своего дома песком или сухими травами. Если нечисть окажется у порога, она не сможет зайти в дом, пока не пересчитает все песчинки или травинки.

Также считалось, что в этот день нельзя ругаться, потому что это притягивает нечисть.

В Вальпургиеву ночь не надевали одежду с отрицательной энергетикой, например, ту, в которой с кем-то поссорился. В такой день лучше выбирать праздничную, чистую одежду.

"Любой человек может сам для себя выбрать защиту на подсознательном уровне. Можно представить перед собой бетонную стену, или поставить перед собой визуальное зеркало. Когда человек визуализирует для себя защиту, то она работает. Особенно если это человек с определенными способностями", – добавляет Олеся Остафиева.

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